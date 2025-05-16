Неудачный дебют: у первой австралийской ракеты орбитального класса упала верхушка

Запуск первой австралийской ракеты орбитального класса Eris от компании Gilmour Space был отложен после того, как носовой обтекатель ракеты неожиданно отпал еще до заправки топливом. Он должен был развернуться уже в полете, однако инцидент произошел за несколько часов до запланированного запуска. В компании выясняют причину поломки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Arstechnica.

Детали

О технической неисправности компания сообщила в четверг через соцсети.

Во время окончательной подготовки к запуску прошлой ночью электрическая неисправность сработала, и система, которая открывает носовой конус ракеты (обтекатель полезной нагрузки), сработала - указано в заметке на LinkedIn.

Также уточнили, что инцидент произошел до заправки ракеты, а "самое главное, что никто не пострадал, и предварительные проверки не показывают никаких повреждений ракеты или стартовой площадки".

Как отмечается, запуск должен был состояться с частного космодрома в Квинсленде. Высота ракеты Eris составляет примерно 25 метров, она рассчитана на доставку груза весом до 305 кг на низкую околоземную орбиту. На момент инцидента ракета была без груза, ведь это должен был быть ее первый тестовый запуск.

Как сообщил представитель Gilmour Space в комментарии Ars Technica, обтекатель раскрылся в результате "неожиданной электрической проблемы, которая активировала систему отделения".

Обтекатели обычно имеют форму раковины, закрывающей груз на носу ракеты, защищая его от воздействий атмосферы во время взлета. В полете, когда ракета проходит сквозь плотные слои атмосферы, обтекатель отбрасывается, освобождая полезную нагрузку.

Подобные проблемы с обтекателями в прошлом неоднократно становились причиной неудачных запусков - в частности из-за того, что они не отделялись в полете или отделялись лишь частично, что мешало ракете выйти на орбиту.

В Gilmour заявили, что откладывают запуск, чтобы "полностью понять, что произошло, и внести необходимые обновления".

Не первый вызов для компании Gilmour

Она была основана братьями Адамом и Джеймсом Гилморами в 2012 году. За это время она привлекла около 90 миллионов долларов инвестиций из частных и государственных источников на разработку ракеты Eris.

Этот запуск должен был стать историческим - первым полетом полностью австралийской ракеты на орбиту. В последний раз ракеты запускались из Австралии более 50 лет назад, однако это были миссии с участием США и Великобритании.

Штаб-квартира компании расположена в Голд-Косте, примерно в 600 милях к югу от места запуска вблизи города Боуэн. В своем заявлении Gilmour сообщила, что имеет запасной обтекатель на заводе в Голд-Косте, который будет доставлен на стартовую площадку после завершения расследования.

Хотя мы разочарованы задержкой, наша команда уже работает над решением, и мы ожидаем, что вскоре вернемся на площадку - отметили в компании.

Сколько времени понадобится на расследование, устранение проблемы и подготовку ракеты к новому запуску, пока неизвестно.

Этот инцидент стал еще одним вызовом после более года задержек, которые в Gilmour объясняли бюрократическими трудностями с получением разрешений от правительства Австралии.

Как и многие ракетные компании ранее, Гилмор поставил скромные ожидания относительно первого испытательного полета Эрис. Хотя ракета имеет все необходимое для выхода на низкую околоземную орбиту, чиновники заявили, что они ожидают лишь от 10 до 20 секунд стабильного полета во время первого запуска, достаточного для сбора данных о характеристиках ракеты и ее нетрадиционной гибридной двигательной системе.

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