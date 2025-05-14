SpaceX готовит Starship к девятому испытательному полету: провела новые тесты

Компания SpaceX провела длительное статическое огневое испытание с верхней ступенью ракеты-носителя Starship на своей базе Starbase на юге Техаса в США. Специалисты компании зажгли все шесть двигателей во время испытания, которое длилось около 60 секунд, пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

Это был третий статический запуск этого конкретного аппарата, который "проходит окончательную подготовку к девятому летному испытанию", согласно публикации SpaceX в X, в которой были опубликованы видео и фотографии испытаний.

Компания еще не объявила целевую дату для девятого полета, но это может произойти в течение следующих нескольких недель. SpaceX уже провела статические огневые испытания первой ступени ракеты-носителя, которая будет запущена во время миссии.

Starship, который имеет высоту 123 метра в полностью сложенном виде, является самой большой и мощной ракетой, которую когда-либо создавали. Оба ее элемента - ускоритель Super Heavy и верхняя ступень Starship разработаны для полного и быстрого повторного использования.

База SpaceX Илона Маска стала новым городом в Техасе

SpaceX считает, что сочетание мощности и многоразового использования Starship наконец сделает заселение Марса - давнюю мечту основателя компании Илона Маска - экономически целесообразным.

Оба полета 2025 года, которые стартовали соответственно в январе и марте, имели схожие результаты. Super Heavy хорошо себя показал и вернулся на Starbase, чтобы успешно его зацепить с помощью рычагов стартовой башни. Но верхняя ступень Starship имела проблемы в обоих случаях, взорвавшись менее чем через 10 минут после начала полета.

Длительное статическое возгорание Starship, которое произошло в понедельник, казалось, прошло хорошо, но скоро станет ясно, действительно ли SpaceX решила проблемы с большой верхней ступенью.

Дополнение

SpaceX во вторник получила ключевое одобрение регуляторных органов США на увеличение ежегодного количества запусков ракет Starship из Техаса и посадок ракет-носителей в различных водоемах, что позволило космической компании Илона Маска значительно расширить развитие своей гигантской ракеты для полета на Марс.