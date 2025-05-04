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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
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База SpaceX Илона Маска стала новым городом в Техасе

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

В Техасе официально создали город Starbase, где базируется SpaceX Илона Маска. Жители Бока-Чика избрали мэра - вице-президента SpaceX Роберта Педена.

База SpaceX Илона Маска стала новым городом в Техасе

В Техасе, где базируется ракетная компания Илона Маска SpaceX, официально создан город Starbase. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Х-аккаунт Илона Маска, Associated Press (AP).

Детали

Отмечается, что за создание нового города проголосовали жители Бока-Чика, преимущественно сотрудники SpaceX.

По данным АР, из 283 зарегистрированных избирателей 97,7% поддержали эту инициативу. Это решение предоставляет общине полномочия принимать местные законы и управлять инфраструктурой.

Также избран и мэр города. Им стал вице-президент по испытаниям и запускам SpaceX Роберт Педен.

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск также отметил событие заметкой в соцсети Х.

"Starbase, Техас. Теперь настоящий город!", - написал он на своей странице в соцсети Х (Twitter).

Напомним

Илон Маск хочет иметь много детей, чтобы подготовить человечество к возможному апокалипсису и колонизации Марса. У него уже есть как минимум 14 детей от разных женщин.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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