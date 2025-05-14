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SpaceX готує Starship до дев'ятого випробувального польоту: провела нові тести

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Компанія SpaceX провела 60-секундне вогневе випробування верхнього ступеня Starship, підготувавши його до дев'ятого польоту. Очікується, що наступний запуск відбудеться протягом кількох тижнів.

SpaceX готує Starship до дев'ятого випробувального польоту: провела нові тести

Компанія SpaceX провела тривале статичне вогневе випробування з верхнім ступенем ракети-носія Starship на своїй базі Starbase на півдні Техасу в США. Фахівці компанії запалили всі шість двигунів під час випробування, яке тривало близько 60 секунд, пише УНН з посиланням на Space.com.

Деталі

Це був третій статичний запуск цього конкретного апарату, який "проходить остаточну підготовку до дев'ятого льотного випробування", згідно з публікацією SpaceX у X, у якій було опубліковано відео та фотографії випробувань.

Компанія ще не оголосила цільову дату для дев'ятого польоту, але це може статися протягом наступних кількох тижнів. SpaceX вже провела статичні вогневі випробування першого ступеня ракети-носія, яка буде запущена під час місії.

Starship, який має висоту 123 метри у повністю складеному вигляді, є найбільшою та найпотужнішою ракетою, яку коли-небудь створювали. Обидва її елементи - прискорювач Super Heavy та верхній ступінь Starship розроблені для повного та швидкого повторного використання.

База SpaceX Ілона Маска стала новим містом в Техасі04.05.25, 08:27 • 6743 перегляди

SpaceX вважає, що поєднання потужності та багаторазового використання Starship нарешті зробить заселення Марса - давню мрію засновника компанії Ілона Маска - економічно доцільним.

Обидва польоти 2025 року, які стартували відповідно у січні та березні, мали схожі результати. Super Heavy добре себе показав і повернувся на Starbase, щоб успішно його зачепити за допомогою важелів стартової вежі. Але верхній ступінь Starship мав проблеми в обох випадках, вибухнувши менш ніж через 10 хвилин після початку польоту.

Тривале статичне загоряння Starship, яке відбулося у понеділок, здавалося, пройшло добре, але скоро стане зрозуміло, чи справді SpaceX вирішила проблеми з великим верхнім ступенем.

Доповнення

SpaceX у вівторок отримала ключове схвалення регуляторних органів США на збільшення щорічної кількості запусків ракет Starship із Техасу та посадок ракет-носіїв у різних водоймах, що дозволило космічній компанії Ілона Маска значно розширити розвиток своєї гігантської ракети для польоту на Марс.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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