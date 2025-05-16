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Невдалий дебют: з першої австралійської ракети орбітального класу впала верхівка

Київ • УНН

 • 2078 перегляди

Запуск першої австралійської ракети Eris відклали через поломку обтічника. Він несподівано відпав ще до заправки. Компанія Gilmour Space з'ясовує причини несправності.

Невдалий дебют: з першої австралійської ракети орбітального класу впала верхівка

Запуск першої австралійської ракети орбітального класу Eris від компанії Gilmour Space був відкладений після того, як носовий обтічник ракети несподівано відпав ще до заправки пального. Він мав розгорнутися вже в польоті, однак інцидент стався за кілька годин до запланованого запуску. У компанії з'ясовують причину поламки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Arstechnica.

Деталі

Про технічну несправність компанія повідомила у четвер через соцмережі.

Під час остаточної підготовки до запуску минулої ночі електрична несправність спрацювала, і система, яка відкриває носовий конус ракети (обтічник корисного навантаження), спрацювала

- зазначено у дописі на LinkedIn.

Також уточнили, що інцидент трапився до заправки ракети, а "найголовніше, що ніхто не постраждав, і попередні перевірки не показують жодних пошкоджень ракети чи стартового майданчика".

Як зазначається, запуск мав відбутися з приватного космодрому в Квінсленді. Висота ракети Eris складає приблизно 25 метрів, вона розрахована на доставку вантажу вагою до 305 кг на низьку навколоземну орбіту. На момент інциденту ракета була без вантажа, адже це мав бути її перший тестовий запуск.

Як повідомив представник Gilmour Space у коментарі Ars Technica, обтічник розкрився внаслідок "несподіваної електричної проблеми, яка активувала систему відділення".

Обтічники зазвичай мають форму мушлі, що закриває вантаж на носі ракети, захищаючи його від впливів атмосфери під час зльоту. У польоті, коли ракета проходить крізь щільні шари атмосфери, обтічник відкидається, звільняючи корисне навантаження.

Подібні проблеми з обтічниками в минулому неодноразово ставали причиною невдалих запусків — зокрема через те, що вони не відокремлювались у польоті або відділялись лише частково, що заважало ракеті вийти на орбіту.

У Gilmour заявили, що відкладають запуск, аби "повністю зрозуміти, що сталося, та внести необхідні оновлення".

Не перший виклик для компанії Gilmour

Вона була заснована братами Адамом і Джеймсом Гілморами у 2012 році. За цей час вона залучила близько 90 мільйонів доларів інвестицій з приватних і державних джерел на розробку ракети Eris.

Цей запуск мав стати історичним — першим польотом повністю австралійської ракети на орбіту. Востаннє ракети запускалися з Австралії понад 50 років тому, однак це були місії за участі США та Великої Британії.

Штаб-квартира компанії розташована в Голд-Кості, приблизно за 600 миль на південь від місця запуску поблизу міста Боуен. У своїй заяві Gilmour повідомила, що має запасний обтічник на заводі в Голд-Кості, який буде доставлений на стартовий майданчик після завершення розслідування.

Хоча ми розчаровані затримкою, наша команда вже працює над рішенням, і ми очікуємо, що незабаром повернемося на майданчик

- зазначили у компанії.

Скільки часу знадобиться на розслідування, усунення проблеми й підготовку ракети до нового запуску, наразі невідомо.

Цей інцидент став ще одним викликом після понад року затримок, які в Gilmour пояснювали бюрократичними труднощами з отриманням дозволів від уряду Австралії.

Як і багато ракетних компаній раніше, Гілмор поставив скромні очікування щодо першого випробувального польоту Еріс. Хоча ракета має все необхідне для виходу на низьку навколоземну орбіту, чиновники заявили, що вони очікують лише від 10 до 20 секунд стабільного польоту під час першого запуску, достатнього для збору даних про характеристики ракети та її нетрадиційну гібридну рушійну систему.

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Альона Уткіна

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