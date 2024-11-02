В Австралии умер самый большой в мире крокодил, содержавшийся в неволе

ukenru
Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 101312 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 107865 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 109758 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 131497 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 146333 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 142484 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 140240 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 185545 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131824 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 211404 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пожар в киевской многоэтажке после атаки дронов: В ГСЧС показали последствия падения обломков

Пожар в киевской многоэтажке после атаки дронов: В ГСЧС показали последствия падения обломков

05:00 • 22753 просмотра
В Киеве ликвидировали пожар в многоэтажном доме после атаки дронов

В Киеве ликвидировали пожар в многоэтажном доме после атаки дронов

06:21 • 28973 просмотра
Вражеские войска атаковали 14 населенных пунктов Херсонщины: есть пострадавшие

Вражеские войска атаковали 14 населенных пунктов Херсонщины: есть пострадавшие

06:41 • 18933 просмотра
Украина ведет информационно-психологическую кампанию против солдат из КНДР - СМИ

Украина ведет информационно-психологическую кампанию против солдат из КНДР - СМИ

07:38 • 35294 просмотра
Атака вражеских дронов на Киев: повреждения в 6 районах, пострадал полицейский

Атака вражеских дронов на Киев: повреждения в 6 районах, пострадал полицейский

07:51 • 18675 просмотра
публикации
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

18:14 • 104851 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

16:25 • 106609 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 185544 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 171286 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 211402 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

16:10 • 76168 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 119041 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 125932 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 106578 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

31 октября 2024, 16:05 • 109776 просмотра
Актуальное
В Австралии умер самый большой в мире крокодил, содержавшийся в неволе

В Австралии умер самый большой в мире крокодил, содержавшийся в неволе

Киев  •  УНН

13:34 • 3821 просмотра

Read in English

В австралийском зоопарке Marineland Melanesia умер 110-летний крокодил Кассиус длиной 5,48 метра. Рептилия прожила в неволе 37 лет и считалась самой крупной среди содержащихся в неволе крокодилов.

В Австралии умер самый большой крокодил, содержавшийся в неволе. Он был длиной в 5,48 метра.  Предполагалось, что ему было более 110 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на зоопарк Marineland Melanesia Crocodile Habitat у Facebook. 

С глубокой грустью мы сообщаем о кончине нашего любимого друга Кассиуса. Он был не просто крокодилом, он был дорогим членом нашей семьи и приносил радость и компанию своему лучшему другу Джорджу на протяжении более 37 лет,

- говориться в сообщении организации, базирующейся на острове Грин-Айленд недалеко от туристического города Кэрнс в Квинсленде.

Отмечается, что состояние Кассия ухудшилось с 15 октября.

Он был очень стар и, как полагают, жил дольше, чем дикий крокодил.

Дополнение

В январе 2022 года умерла  крыса-сапер Магава в возрасте 8 лет. Он получил золотую медаль от британской благотворительной организации PDSA за отвагу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
kvinslendКвинсленд
avstraliyaАвстралия