В Австралии умер самый большой в мире крокодил, содержавшийся в неволе

В Австралии умер самый большой крокодил, содержавшийся в неволе. Он был длиной в 5,48 метра. Предполагалось, что ему было более 110 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на зоопарк Marineland Melanesia Crocodile Habitat у Facebook.

С глубокой грустью мы сообщаем о кончине нашего любимого друга Кассиуса. Он был не просто крокодилом, он был дорогим членом нашей семьи и приносил радость и компанию своему лучшему другу Джорджу на протяжении более 37 лет, - говориться в сообщении организации, базирующейся на острове Грин-Айленд недалеко от туристического города Кэрнс в Квинсленде.

Отмечается, что состояние Кассия ухудшилось с 15 октября.

Он был очень стар и, как полагают, жил дольше, чем дикий крокодил.

Дополнение

В январе 2022 года умерла крыса-сапер Магава в возрасте 8 лет. Он получил золотую медаль от британской благотворительной организации PDSA за отвагу.

