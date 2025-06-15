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Amazon инвестирует 13 млрд долларов в центры обработки данных в Австралии

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Amazon планирует инвестировать 20 млрд австралийских долларов в развитие инфраструктуры центров обработки данных в Австралии к 2029 году. Инвестиции поддержат спрос на облачные вычисления и искусственный интеллект.

Amazon инвестирует 13 млрд долларов в центры обработки данных в Австралии

Компания Amazon планирует инвестировать 20 млрд австралийских долларов (13 млрд долларов США) в Австралию в период с этого до 2029 года для развития инфраструктуры своего центра обработки данных. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Детали

Премьер-министр Австрии Энтони Альбанезе заявил, что инвестиции в центры обработки данных в Сиднее и Мельбурне являются крупнейшими в истории Австралии от глобальной технологической компании.

Это обязательство поддержит рост спроса в Австралии на облачные вычисления и искусственный интеллект, что ускорит внедрение и расширение возможностей

- говорится в заявлении Amazon.

Отмечается, что в субботу, 14 июня Альбанезе встретился с главным исполнительным директором Amazon Web Services Мэттом Гарманом во время остановки в Сиэтле по дороге на саммит G7 в Канаде.

По словам министра промышленности и инноваций Австралии Тима Айреса, эти инвесторы "очень важны" для цифровой инфраструктуры страны.

В интересах Австралии воспользоваться этой возможностью. Мы должны быть как создателями технологий, так и теми, кто их использует

- сказал Айрес.

Как пишет издание, Amazon также инвестирует в три новые солнечные электростанции в Виктории и Квинсленде для поддержки расширенной инфраструктуры. 

Напомним

Будущие посылки из Amazon могут доставляться к дверям заказчиков с помощью гуманоидных роботов. Amazon активно тестирует свои технологические новинки для использования в повседневной жизни.

Amazon запускает первые интернет-спутники Kuiper, соревнуясь со Starlink29.04.25, 07:19 • 4328 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Экономика
Amazon
Старлинк
Bloomberg L.P.
Квинсленд
Энтони Альбанезе
Австралия
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