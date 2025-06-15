Amazon інвестує 13 млрд доларів в центри обробки даних в Австралії

Компанія Amazon планує інвестувати 20 млрд австралійських доларів (13 млрд доларів США) в Австралію в період з цього до 2029 року для розвитку інфраструктури свого центру обробки даних. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.

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Прем'єр-міністр Австрілї Ентоні Альбанезе заявив, що інвестиції в центри обробки даних у Сіднеї та Мельбурні є найбільшими в історії Австралії від глобальної технологічної компанії.

Це зобов'язання підтримає зростання попиту в Австралії на хмарні обчислення та штучний інтелект, що пришвидшить впровадження та розширення можливостей - йдеться у заяві Amazon.

Зазначається, що у суботу, 14 червня Альбанезе зустрівся з головним виконавчим директором Amazon Web Services Меттом Гарманом під час зупинки в Сіетлі по дорозі на саміт G7 у Канаді.

За словами міністра промисловості та інновацій Австралії Тіма Айреса, ці інвестори "дуже важливі" для цифрової інфраструктури країни.

В інтересах Австралії скористатися цією можливістю. Ми повинні бути як творцями технологій, так і тими, хто їх використовує - сказав Айрес.

Як пише видання, Amazon також інвестує у три нові сонячні електростанції у Вікторії та Квінсленді для підтримки розширеної інфраструктури.

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