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Amazon інвестує 13 млрд доларів в центри обробки даних в Австралії

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Amazon планує інвестувати 20 млрд австралійських доларів у розвиток інфраструктури центрів обробки даних в Австралії до 2029 року. Інвестиції підтримають попит на хмарні обчислення та штучний інтелект.

Amazon інвестує 13 млрд доларів в центри обробки даних в Австралії

Компанія Amazon планує інвестувати 20 млрд австралійських доларів (13 млрд доларів США) в Австралію в період з цього до 2029 року для розвитку інфраструктури свого центру обробки даних. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.

Деталі

Прем'єр-міністр Австрілї Ентоні Альбанезе заявив, що інвестиції в центри обробки даних у Сіднеї та Мельбурні є найбільшими в історії Австралії від глобальної технологічної компанії.

Це зобов'язання підтримає зростання попиту в Австралії на хмарні обчислення та штучний інтелект, що пришвидшить впровадження та розширення можливостей

- йдеться у заяві Amazon.

Зазначається, що у суботу, 14 червня Альбанезе зустрівся з головним виконавчим директором Amazon Web Services Меттом Гарманом під час зупинки в Сіетлі по дорозі на саміт G7 у Канаді.

За словами міністра промисловості та інновацій Австралії Тіма Айреса, ці інвестори "дуже важливі" для цифрової інфраструктури країни.

В інтересах Австралії скористатися цією можливістю. Ми повинні бути як творцями технологій, так і тими, хто їх використовує

- сказав Айрес.

Як пише видання, Amazon також інвестує у три нові сонячні електростанції у Вікторії та Квінсленді для підтримки розширеної інфраструктури. 

Нагадаємо

Майбутні посилки з Amazon можуть доставлятися до дверей замовників за допомогою гуманоїдних роботів. Amazon активно тестує свої технологічні новинки для використання у повсякденному житті.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Економіка
Amazon
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Bloomberg
Квінсленд
Ентоні Албаніз
Австралія
Канада
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