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Financial Times

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Amazon запускає перші інтернет-супутники Kuiper, змагаючись зі Starlink

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Amazon запустив 27 супутників Kuiper, вартістю 10 млрд доларів, для забезпечення широкосмугового інтернету по всьому світу. Компанія планує запустити 3236 супутників і розпочати обслуговування клієнтів вже цього року.

Amazon запускає перші інтернет-супутники Kuiper, змагаючись зі Starlink

Перші 27 супутників для широкосмугового інтернет-угруповання Kuiper від Amazon були запущені в космос з Флориди у США в понеділок, започаткувавши розгортання мережі інтернету з космосу, що довго відкладалося, яка конкуруватиме зі Starlink від SpaceX, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Супутники є першими з 3236, які Amazon планує відправити на низьку навколоземну орбіту в межахпроекту Kuiper, проекту вартістю 10 мільярдів доларів, представленого в 2019 році для надання широкосмугового інтернету по всьому світу для споживачів, підприємств і урядів - клієнтів, до яких SpaceX залицялася протягом багатьох років.

Розташовані на вершині ракети Atlas V спільного підприємства Boeing і Lockheed Martin United Launch Alliance, партія з 27 супутників була виведена в космос о 19 годині EDT (02:00 за Києвом) зі стартового майданчика ракетної компанії на станції космічних військ країни на мисі Канаверал. Погана погода скасувала заплановану спочатку спробу запуску 9 квітня.

Atlas V Kuiper 1

Kuiper, можливо, є найбільшою ставкою Amazon, протиставляючи її Starlink, а також глобальним телекомунікаційним провайдерам, таким як AT&T та T-Mobile. Компанія позиціонує послугу як благо для сільських районів, де зв'язок обмежений або відсутній.

Очікується, що за кілька годин або, можливо, днів після запуску Amazon публічно підтвердить початковий контакт зі всіма супутниками зі свого центру управління місією в Редмонді у штаті Вашингтон. Якщо все піде за планом, компанія заявила, що розраховує "почати надавати послуги клієнтам наприкінці цього року".

ULA може запустити ще п'ять місій Kuiper цього року, повідомив генеральний директор ULA Торі Бруно в інтерв'ю Reuters цього місяця. Amazon заявила в заявці FCC за 2020 рік, що може розпочати обслуговування в деяких північних та південних регіонах з 578 супутниками, з розширенням покриття у бік екватора Землі у міру запуску компанією нових супутників.

Проект Kuiper гіганта веб-сервісів та електронної комерції - це амбітний вихід у космос із пізнім стартом на ринку, на якому домінує SpaceX. Але керівники Amazon бачать у глибокому досвіді компанії в галузі споживчих продуктів та налагодженому бізнесі хмарних обчислень, з яким буде пов'язаний Kuiper, перевагу перед Starlink.

Starlink не зможе відразу бути витіснений головним конкурентом Eutelsat зі сфери комунікацій України воєнного часу - Politico07.04.25, 10:00 • 11170 переглядiв

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