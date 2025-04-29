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Amazon запускает первые интернет-спутники Kuiper, соревнуясь со Starlink

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Amazon запустил 27 спутников Kuiper, стоимостью 10 млрд долларов, для обеспечения широкополосного интернета по всему миру. Компания планирует запустить 3236 спутников и начать обслуживание клиентов уже в этом году.

Amazon запускает первые интернет-спутники Kuiper, соревнуясь со Starlink

Первые 27 спутников для широкополосной интернет-группировки Kuiper от Amazon были запущены в космос из Флориды в США в понедельник, положив начало развертыванию сети интернета из космоса, что долго откладывалось, которая будет конкурировать со Starlink от SpaceX, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спутники являются первыми из 3236, которые Amazon планирует отправить на низкую околоземную орбиту в рамках проекта Kuiper, проекта стоимостью 10 миллиардов долларов, представленного в 2019 году для предоставления широкополосного интернета по всему миру для потребителей, предприятий и правительств - клиентов, к которым SpaceX заигрывала в течение многих лет.

Расположенные на вершине ракеты Atlas V совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin United Launch Alliance, партия из 27 спутников была выведена в космос в 19 часов EDT (02:00 по Киеву) со стартовой площадки ракетной компании на станции космических войск страны на мысе Канаверал. Плохая погода отменила запланированную изначально попытку запуска 9 апреля.

Kuiper, возможно, является крупнейшей ставкой Amazon, противопоставляя ее Starlink, а также глобальным телекоммуникационным провайдерам, таким как AT&T и T-Mobile. Компания позиционирует услугу как благо для сельских районов, где связь ограничена или отсутствует.

Ожидается, что через несколько часов или, возможно, дней после запуска Amazon публично подтвердит начальный контакт со всеми спутниками из своего центра управления миссией в Редмонде в штате Вашингтон. Если все пойдет по плану, компания заявила, что рассчитывает "начать предоставлять услуги клиентам в конце этого года".

ULA может запустить еще пять миссий Kuiper в этом году, сообщил генеральный директор ULA Тори Бруно в интервью Reuters в этом месяце. Amazon заявила в заявке FCC за 2020 год, что может начать обслуживание в некоторых северных и южных регионах с 578 спутниками, с расширением покрытия в сторону экватора Земли по мере запуска компанией новых спутников.

Проект Kuiper гиганта веб-сервисов и электронной коммерции - это амбициозный выход в космос с поздним стартом на рынке, на котором доминирует SpaceX. Но руководители Amazon видят в глубоком опыте компании в области потребительских продуктов и налаженном бизнесе облачных вычислений, с которым будет связан Kuiper, преимущество перед Starlink.

Starlink не сможет сразу быть вытеснен главным конкурентом Eutelsat из сферы коммуникаций Украины военного времени - Politico07.04.25, 10:00 • 11170 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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