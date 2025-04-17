Изменение климата угрожает системе донорства крови – исследование

Изменение климата ставит под угрозу надежность поставок донорской крови, что может критически повлиять на спасение жизни в условиях чрезвычайных ситуаций и повседневного лечения. По это сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Planetary Health, экстремальные погодные явления, такие как наводнения, лесные пожары и тропические циклоны, затрудняют сбор, тестирование, транспортировку и хранение крови. Сбои в системе здравоохранения возникают из-за невозможности доноров добраться до пунктов сдачи, трудностей в логистике и чувствительности крови к температурным колебаниям.

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Тропический циклон Альфред показал влияние подобных погодных явлений после того, как он вызвал серьезные разрушения и масштабные наводнения в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе в Австралии в прошлом месяце. По данным исследовательской группы Австралийского Красного Креста Lifeblood и Университета Саншайн-Кост, из-за этого события было отменено более 3500 назначений на сдачу крови, что привело к резкому сокращению запасов крови в стране.

"Впервые здесь, в Австралии, мы увидели, как погодное явление оказало беспрецедентное влияние на донорство", - сказала Элвина Вьеннет, исследовательница Lifeblood и соавтор исследования. "Это исследование важно на фоне того, что запасы крови и ее продуктов имеют решающее значение для лечения, а также спасают жизни в чрезвычайных ситуациях", - добавила она.

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По информации, исследование является первым в мире, в котором на основе международных исследований рассматривается, как изменение климата может повлиять на каждый этап цепочки поставок крови.

Изменение климата также означает, что многие заболевания, передающиеся через кровь, такие как лихорадка денге, вирус Западного Нила и малярия, будут распространяться на большее количество регионов, из-за того, что насекомые, которые их распространяют, находят новые регионы с пригодными для жизни температурами. Распространение заболеваний также может помешать людям сдавать кровь, создавая новую проблему для системы банков крови с потенциальным увеличением передачи таких заболеваний через переливание крови.

Авторы исследования отмечают, что системы хранения крови должны оставаться адаптивными к меняющимся климатическим рискам и нуждаются в постоянной оценке регионального бремени болезней, доступных ресурсов и новых технологий. Это критически важно, учитывая то, что изменение климата вызывает появление новых угроз — в частности со стороны болезней, которые переносятся насекомыми, и зоонозных инфекций. Кроме этого, экстремальные температуры и другие климатические колебания могут косвенно увеличить потребность в донорской крови среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, осложнениями беременности, болезнями почек, серповидноклеточной анемией и травмами.

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