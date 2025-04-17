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Зміна клімату загрожує системі донорства крові - дослідження

Київ • УНН

 • 2944 перегляди

Екстремальні погодні явища ускладнюють збір, тестування та транспортування крові. Зміна клімату може збільшити потребу в донорській крові та поширити хвороби, що передаються через кров.

Зміна клімату загрожує системі донорства крові - дослідження

Зміна клімату ставить під загрозу надійність постачання донорської крові, що може критично вплинути на порятунок життя в умовах надзвичайних ситуацій та повсякденного лікування. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

Як йдеться  в новому дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet Planetary Health, екстремальні погодні явища, як-от повені, лісові пожежі й тропічні циклони, ускладнюють збір, тестування, транспортування та зберігання крові. Збої в системі охорони здоров’я виникають через неможливість донорів дістатися до пунктів здачі, труднощі в логістиці та чутливість крові до температурних коливань.

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Тропічний циклон Альфред показав вплив подібних погодних явищ після того, як він спричинив серйозні руйнування та масштабні повені в Квінсленді та Новому Південному Уельсі в Австралії минулого місяця. За даними дослідницької групи Австралійського Червоного Хреста Lifeblood та Університету Саншайн-Кост, через цю подію було скасовано понад 3500 призначень на здачу крові, що призвело до різкого скорочення запасів крові в країні.

"Уперше тут, в Австралії, ми побачили, як погодне явище справило безпрецедентний вплив на донорство", - сказала Елвіна В'єннет, дослідниця Lifeblood і співавторка дослідження. "Це дослідження важливе, на тлі того, що запаси крові та її продуктів мають вирішальне значення для лікування, а також рятують життя в надзвичайних ситуаціях",- додала вона.

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За інформацією, дослідження є першим у світі, в якому на основі міжнародних досліджень розглядається, як зміна клімату може вплинути на кожен етап ланцюжка постачання крові.

Зміна клімату також означає, що багато захворювань, що передаються через кров, як-от лихоманка денге, вірус Західного Нілу та малярія, поширюватимуться на більшу кількість регіонів, через те, що комахи, які їх поширюють, знаходять нові регіони з придатними для життя температурами. Поширення захворювань також може перешкодити людям здавати кров, створюючи нову проблему для системи банків крові з потенційним збільшенням передачі таких захворювань через переливання крові.

Автори дослідження наголошують, що системи зберігання крові мають залишатися адаптивними до мінливих кліматичних ризиків і потребують постійного оцінювання регіонального тягаря хвороб, доступних ресурсів і нових технологій. Це критично важливо з огляду на те, що зміна клімату спричиняє появу нових загроз — зокрема з боку хвороб, які переносяться комахами, та зоонозних інфекцій. Окрім цього, екстремальні температури й інші кліматичні коливання можуть опосередковано збільшити потребу в донорській крові серед людей із серцево-судинними захворюваннями, ускладненнями вагітності, хворобами нирок, серпоподібноклітинною анемією та травмами.

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