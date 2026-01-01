В Украине погиб австралийский доброволец Рассел Аллан Уилсон – ABC News

Во время боевых действий в Донецкой области погиб гражданин Австралии Рассел Аллан Уилсон, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины с начала полномасштабного вторжения. Смерть военнослужащего наступила 12 декабря во время выполнения последнего задания перед запланированным отпуском. По словам друзей погибшего, Уилсон должен был жениться через неделю после завершения этой миссии. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

Министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) сейчас ожидает официального подтверждения от местных властей и оказывает консульскую помощь семье погибшего. Регион, где воевал австралиец, остается одним из самых сложных участков фронта с высокой интенсивностью боевых столкновений.

Память о бойце и его путь

Рассел Уилсон до приезда в Украину жил в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Сослуживцы вспоминают его как человека, который руководствовался собственными убеждениями и верой в необходимость защиты свободы. В социальных сетях близкие бойца отметили, что он сознательно остался на фронте в самые тяжелые времена, отдав жизнь ради безопасности других.

На фронте погиб экс-режиссер шоу "Орел и Решка" Василий Хомко

Он умер, потому что верил, что за некоторые вещи стоит бороться – даже когда цена – это все. Благодаря ему Украина сегодня свободнее – говорится в памятном сообщении побратимов.

Помощь иностранным добровольцам

За время обострения боевых действий в Украине погибло небольшое количество австралийских граждан, добровольно присоединившихся к силам обороны. Ранее официальная Канберра неоднократно поднимала вопрос безопасности своих граждан, в частности в деле учителя Оскара Дженкинса, которого российские войска захватили в плен в прошлом году.

Австралийские власти продолжают призывать своих граждан воздерживаться от поездок в зоны активных боевых действий, однако подтверждают готовность поддерживать семьи тех, кто уже находится в Украине. Военное командование Украины пока не предоставило официальных комментариев относительно обстоятельств боя, в котором погиб Уилсон.

Десятки американцев погибли, защищая Украину от российской агрессии