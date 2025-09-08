Десятки американцев погибли, защищая Украину от российской агрессии
Киев • УНН
По меньшей мере 92 гражданина США отдали жизнь, защищая Украину от российской агрессии. Американский благотворительный фонд R.T. Weatherman Foundation оказывает помощь добровольцам.
По меньшей мере 92 гражданина Соединенных Штатов Америки отдали жизнь, защищая Украину от российской агрессии. Об этом информирует издание New York Times со ссылкой на Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открыли специальную экспозицию, посвященную иностранным воинам, приехавшим защищать Украину.
По словам куратора Юрия Горпинича, в украинских силах обороны служили "несколько тысяч" американских добровольцев.
Как пишет New York Times, правительство США решительно настроено избегать любых намеков на прямое столкновение между российскими и американскими военными, поэтому поддержка добровольцев со стороны Вашингтона фактически отсутствует.
Однако издание добавляет, что помощь добровольцам США оказывает американский благотворительный фонд R.T. Weatherman Foundation. Фонд занимается эвакуацией раненых добровольцев в США, возвращением тел погибших военных на родину, а также поиском тех, кто пропал без вести.
Напомним
Ветеран американской армии и бывший пехотинец из Айдахо Дейн Партридж погиб, защищая Украину под Северодонецком.
41-летний отставной сержант морской пехоты США Кори Навроцкий погиб на границе с Брянской областью. Ветеран с 20-летним опытом службы присоединился к украинским силам в сентябре 2024 года.
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT12.08.25, 08:46 • 108995 просмотров