Десятки американців загинули, захищаючи Україну від російської агресії
Київ • УНН
Щонайменше 92 громадяни США віддали життя, захищаючи Україну від російської агресії. Американський благодійний фонд R.T. Weatherman Foundation надає допомогу добровольцям.
Щонайменше 92 громадяни Сполучених Штатів Америки віддали життя, захищаючи Україну від російської агресії. Про це інформує видання New York Times з посиланням на Національний музей історії України у Другій світовій війні, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрили спеціальну експозицію, присвячену іноземним воїнам, які приїхали боронити Україну.
За словами куратора Юрія Горпинича, в українських силах оборони служили "кілька тисяч" американських добровольців.
Як пише New York Times, уряд США рішуче налаштований уникати будь-яких натяків на пряме зіткнення між російськими та американськими військовими, тому підтримка добровольців з боку Вашингтона фактично відсутня.
Однак видання додає, що допомогу добровольцям США надає американський благодійний фонд R.T. Weatherman Foundation. Фонд займається евакуацією поранених добровольців до США, поверненням тіл загиблих військових на батьківщину, а також пошуком тих, хто зник безвісти.
Нагадаємо
Ветеран американської армії та колишній піхотинець з Айдахо Дейн Партрідж загинув, захищаючи Україну під Сєвєродонецьком.
41-річний відставний сержант морської піхоти США Корі Навроцький загинув на кордоні з брянською областю. Ветеран з 20-річним досвідом служби приєднався до українських сил у вересні 2024 року.
