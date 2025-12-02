На фронте погиб экс-режиссер шоу "Орел и Решка" Василий Хомко

Василий "Бейрут" Хомко пошел добровольцем защищать Украину в марте 2022 года. В начале октября защитник считался пропавшим без вести, однако позже стало известно, что 2 октября 2025 года он погиб в бою, прикрывая отход группы. Ему было 45 лет. Об этом сообщили его жена Галина Спивак и сестра Алена Хомко, передает УНН.

Василий Хомко 2,5 года служил в 128-й горно-штурмовой бригаде, после чего почти год в Силах специальных операций.

Он бы не смог смотреть в глаза своей дочери и учить ее смелости, действенности, любви к своему, если бы остался отсиживаться за спинами тех, кто так же, как и он добровольно пошли защищать нас от кровожадных нелюдей - то есть роzzиян. Он не хотел славы или геройства. Он хотел защитить дорогих ему людей от судьбы бучанцев, ирпенцев и других замученных в своих родных городах, селах украинцев – написала Алена Хомко.

Жена героя также написала трогательное прощание с мужем.

Кто-то из вас учился с ним в университете, кто-то работал в рекламе в Киеве, Алма-Ате, Бейруте, кто-то снимал тревел-шоу, кто-то служил вместе и защищал Украину плечом к плечу. Сын, брат, любимый муж, папа, крестный, зять, друг, коллега, побратим - сегодня все мы в бесконечной скорби склоняем головы перед твоей жертвой ради нашего будущего и отдаем дань уважения тебе, Воин – написала Галина Спивак.

Также, в другом сообщении, Галина Спивак сообщила, что прощание с Василием состоится 5 декабря. Служба в Михайловском соборе начнется в 12:00, сбор на Михайловской площади в 11:30.

Защитника похоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.

