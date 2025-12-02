На фронте погиб экс-режиссер шоу "Орел и Решка" Василий Хомко

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 1630 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 10470 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 11804 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 10979 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 13544 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 45913 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 46671 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 58319 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 48738 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 44763 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
93%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство над страной - Reuters2 декабря, 03:29 • 5934 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины2 декабря, 04:03 • 35771 просмотра
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА2 декабря, 07:07 • 26267 просмотра
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN07:31 • 15105 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 11444 просмотра
публикации
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54 • 10470 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33 • 11804 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 11447 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 45913 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 47097 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Брюссель
Китай
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 36595 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 38864 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 95280 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 70234 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 86305 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Золото
Фильм

На фронте погиб экс-режиссер шоу "Орел и Решка" Василий Хомко

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Василий Хомко, позывной "Бейрут", погиб 2 октября 2025 года в возрасте 45 лет, прикрывая отход группы. Он ушел добровольцем в марте 2022 года и служил в 128-й горно-штурмовой бригаде и ССО. Прощание с героем состоится 5 декабря в Михайловском соборе, похороны на Национальном военном мемориальном кладбище.

На фронте погиб экс-режиссер шоу "Орел и Решка" Василий Хомко

Василий "Бейрут" Хомко пошел добровольцем защищать Украину в марте 2022 года. В начале октября защитник считался пропавшим без вести, однако позже стало известно, что 2 октября 2025 года он погиб в бою, прикрывая отход группы. Ему было 45 лет. Об этом сообщили его жена Галина Спивак и сестра Алена Хомко, передает УНН.

Василий Хомко 2,5 года служил в 128-й горно-штурмовой бригаде, после чего почти год в Силах специальных операций.

Он бы не смог смотреть в глаза своей дочери и учить ее смелости, действенности, любви к своему, если бы остался отсиживаться за спинами тех, кто так же, как и он добровольно пошли защищать нас от кровожадных нелюдей - то есть роzzиян. Он не хотел славы или геройства. Он хотел защитить дорогих ему людей от судьбы бучанцев, ирпенцев и других замученных в своих родных городах, селах украинцев 

– написала Алена Хомко.

Жена героя также написала трогательное прощание с мужем.

Кто-то из вас учился с ним в университете, кто-то работал в рекламе в Киеве, Алма-Ате, Бейруте, кто-то снимал тревел-шоу, кто-то служил вместе и защищал Украину плечом к плечу. Сын, брат, любимый муж, папа, крестный, зять, друг, коллега, побратим - сегодня все мы в бесконечной скорби склоняем головы перед твоей жертвой ради нашего будущего и отдаем дань уважения тебе, Воин 

– написала Галина Спивак.

Также, в другом сообщении, Галина Спивак сообщила, что прощание с Василием состоится 5 декабря. Служба в Михайловском соборе начнется в 12:00, сбор на Михайловской площади в 11:30.

Защитника похоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.

Напомним

В результате российского удара по Киеву 25 ноября погиб 65-летний украинский актер и декоратор Вадим Тупчий, известный созданием накладных носов для "Шоу долгоносиков". Он проживал один в многоэтажке, куда попал российский дрон

Украинский актер и декоратор Вадим Тупчий погиб в Киеве от российского удара 25 ноября25.11.25, 16:52 • 13722 просмотра

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
Село
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Фильм
Брак
Украина
Киев