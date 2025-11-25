Украинский актер и декоратор Вадим Тупчий погиб в Киеве от российского удара 25 ноября

Фото: www.facebook.com/tymur.bobrovskyy

В результате российского удара по Киеву в ночь на 25 ноября погиб Вадим Тупчий, украинский актер и декоратор. Он, в частности, создавал накладные носы для популярного на украинском ТВ в 1990-х годах "Шоу долгоносиков". Об этом сообщил в Facebook украинский археолог, памятникоохранитель Тимур Бобровский, передает УНН.

Детали

Одним из тех, кто сегодняшнюю бомбардировку Киева взял на себя, был мой хороший товарищ Вадим Тупчий. Чрезвычайно творческий и талантливый, умный и ироничный, гениальный мастер – написал Бобровский.

Он добавил, что встречался с ним за 10 дней до гибели.

Вместе ужинали, общались и пели в теплой компании посреди очередного киевского блэкаута. И прощались, будто на мгновение – говорится в сообщении Бобровского.

На момент смерти Тупчию было 65 лет. В многоэтажке, куда попал российский дрон, он проживал один, с 1996 года.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате удара по Киеву 25 ноября погибли 7 человек, более 20 пострадали.

Также УНН сообщал, что в результате российской атаки по Киеву 14 ноября погибла Наталья Ходемчук – вдова Валерия Ходемчука, погибшего в четвертом энергоблоке ЧАЭС в ночь на 26 апреля 1986 года.