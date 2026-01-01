В Україні загинув австралійський доброволець Рассел Аллан Вілсон – ABC News

Під час бойових дій у Донецькій області загинув громадянин Австралії Рассел Аллан Вілсон, який воював у лавах Збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення. Смерть військовослужбовця настала 12 грудня під час виконання останнього завдання перед запланованою відпусткою. За словами друзів загиблого, Вілсон мав одружитися через тиждень після завершення цієї місії. Про це повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії (DFAT) наразі очікує офіційного підтвердження від місцевої влади та надає консульську допомогу родині загиблого. Регіон, де воював австралієць, залишається однією з найскладніших ділянок фронту з високою інтенсивністю бойових зіткнень.

Пам'ять про бійця та його шлях

Рассел Вілсон до приїзду в Україну мешкав у штатах Квінсленд та Новий Південний Уельс. Товариші по службі згадують його як людину, що керувалася власними переконаннями та вірою у необхідність захисту свободи. У соціальних мережах близькі бійця зазначили, що він свідомо залишився на фронті в найважчі часи, віддавши життя заради безпеки інших.

Він помер, бо вірив, що за деякі речі варто відстоювати – навіть коли ціна – це все. Завдяки йому Україна сьогодні вільніша – йдеться у пам’ятному дописі побратимів.

Допомога іноземним добровольцям

За час загострення бойових дій в Україні загинула невелика кількість австралійських громадян, які добровільно приєдналися до сил оборони. Раніше офіційна Канберра неодноразово піднімала питання безпеки своїх громадян, зокрема у справі вчителя Оскара Дженкінса, якого російські війська захопили у полон минулого року.

Австралійська влада продовжує закликати своїх громадян утримуватися від поїздок до зон активних бойових дій, проте підтверджує готовність підтримувати родини тих, хто вже перебуває в Україні. Військове командування України наразі не надало офіційних коментарів щодо обставин бою, у якому загинув Вілсон.

