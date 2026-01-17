$43.180.08
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 14409 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 18390 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 23867 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 20810 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 37203 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 32671 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28219 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26042 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25425 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
УНН Lite
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok03:45 • 1258 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto00:47 • 2110 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 7932 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 21030 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 25793 перегляди
Масштабна повінь в Африці: понад 200 загиблих та тисячі евакуйованих

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Південна Африка потерпає від катастрофічних злив та повеней, що охопили сім країн. У Мозамбіку загинуло 103 людини, у Зімбабве – 70, у ПАР – 30, де армія рятує людей з дахів.

Масштабна повінь в Африці: понад 200 загиблих та тисячі евакуйованих
Фото: AP

Південна частина африканського континенту потерпає від катастрофічних зливових дощів та повеней, які охопили щонайменше сім країн. Найсильніше стихія вдарила по Мозамбіку, Зімбабве та ПАР. За офіційними даними кількість жертв вже перевищила 100 осіб, а сотні тисяч людей залишилися без даху над головою. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Мозамбік зазнав найбільших втрат - там підтверджено загибель 103 людей. Причинами смертей стали не лише утоплення, а й удари блискавок, обвалення будівель та спалахи холери. За даними Всесвітньої продовольчої програми, постраждали понад 200 000 осіб. У сусідньому Зімбабве стихія забрала життя 70 людей, зруйнувавши понад 1000 будинків, школи та мости.

Ситуація в ПАР: армія рятує людей із дахів

У Південній Африці кількість загиблих зросла до 30 осіб. Найскладніша ситуація спостерігається у провінціях Лімпопо та Мпумаланга. Президент Сиріл Рамафоса, відвідавши постраждалі райони, повідомив, що менш ніж за тиждень там випало близько 400 мм опадів.

Фото: AP
Фото: AP

Понад 15 тисяч осель у темряві: циклон "Коджі" розтрощив узбережжя Квінсленда в Австралії11.01.26, 07:56 • 5887 переглядiв

36 будинків щойно стерті з лиця Землі

– заявив президент Рамафоса після огляду одного з поселень у Лімпопо.

Прем'єрка провінції Фофі Раматуба додала: "Це так жахливо", зазначивши, що загалом пошкоджено понад 1000 домівок.

Для порятунку людей, які опинилися заблокованими на дахах будинків та деревах, залучили армійські гелікоптери. Військові також евакуювали прикордонників із затопленого пункту пропуску на межі з Зімбабве.

Евакуація з парку Крюгера

Відомий національний парк Крюгера був закритий для відвідувачів через вихід річок із берегів. Рятувальники евакуювали близько 600 туристів та співробітників до безпечних високогірних районів. Деякі частини заповідника наразі повністю відрізані від зовнішнього світу.

Повені в Австралії паралізували постачання металургійного вугілля: запроваджено "форс-мажор"16.01.26, 06:32 • 4132 перегляди

Прогнози: 10–й рівень небезпеки

Метеорологи пов'язують аномальні зливи з погодним явищем Ла–Нінья. Для північних регіонів ПАР оголошено найвищий - червоний рівень небезпеки.

Я досі боюся, що дощі повернуться, бо це були найсильніші дощі, які я бачила в цьому районі

– поділилася побоюваннями мешканка муніципалітету Нкомазі Джозефіна Машаба. 

Національний парк Крюгера в ПАР закрили для відвідувачів через масштабні повені16.01.26, 04:43 • 3326 переглядiв

Степан Гафтко

