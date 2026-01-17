Масштабна повінь в Африці: понад 200 загиблих та тисячі евакуйованих

Фото: AP

Південна частина африканського континенту потерпає від катастрофічних зливових дощів та повеней, які охопили щонайменше сім країн. Найсильніше стихія вдарила по Мозамбіку, Зімбабве та ПАР. За офіційними даними кількість жертв вже перевищила 100 осіб, а сотні тисяч людей залишилися без даху над головою. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Мозамбік зазнав найбільших втрат - там підтверджено загибель 103 людей. Причинами смертей стали не лише утоплення, а й удари блискавок, обвалення будівель та спалахи холери. За даними Всесвітньої продовольчої програми, постраждали понад 200 000 осіб. У сусідньому Зімбабве стихія забрала життя 70 людей, зруйнувавши понад 1000 будинків, школи та мости.

Ситуація в ПАР: армія рятує людей із дахів

У Південній Африці кількість загиблих зросла до 30 осіб. Найскладніша ситуація спостерігається у провінціях Лімпопо та Мпумаланга. Президент Сиріл Рамафоса, відвідавши постраждалі райони, повідомив, що менш ніж за тиждень там випало близько 400 мм опадів.

Фото: AP

36 будинків щойно стерті з лиця Землі – заявив президент Рамафоса після огляду одного з поселень у Лімпопо.

Прем'єрка провінції Фофі Раматуба додала: "Це так жахливо", зазначивши, що загалом пошкоджено понад 1000 домівок.

Для порятунку людей, які опинилися заблокованими на дахах будинків та деревах, залучили армійські гелікоптери. Військові також евакуювали прикордонників із затопленого пункту пропуску на межі з Зімбабве.

Евакуація з парку Крюгера

Відомий національний парк Крюгера був закритий для відвідувачів через вихід річок із берегів. Рятувальники евакуювали близько 600 туристів та співробітників до безпечних високогірних районів. Деякі частини заповідника наразі повністю відрізані від зовнішнього світу.

Прогнози: 10–й рівень небезпеки

Метеорологи пов'язують аномальні зливи з погодним явищем Ла–Нінья. Для північних регіонів ПАР оголошено найвищий - червоний рівень небезпеки.

Я досі боюся, що дощі повернуться, бо це були найсильніші дощі, які я бачила в цьому районі – поділилася побоюваннями мешканка муніципалітету Нкомазі Джозефіна Машаба.

