Масштабное наводнение в Африке: более 200 погибших и тысячи эвакуированных

Фото: AP

Южная часть африканского континента страдает от катастрофических ливневых дождей и наводнений, охвативших по меньшей мере семь стран. Сильнее всего стихия ударила по Мозамбику, Зимбабве и ЮАР. По официальным данным, число жертв уже превысило 100 человек, а сотни тысяч людей остались без крова. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Мозамбик понес наибольшие потери – там подтверждена гибель 103 человек. Причинами смертей стали не только утопления, но и удары молний, обрушения зданий и вспышки холеры. По данным Всемирной продовольственной программы, пострадали более 200 000 человек. В соседнем Зимбабве стихия унесла жизни 70 человек, разрушив более 1000 домов, школы и мосты.

Ситуация в ЮАР: армия спасает людей с крыш

В Южной Африке число погибших возросло до 30 человек. Самая сложная ситуация наблюдается в провинциях Лимпопо и Мпумаланга. Президент Сирил Рамафоса, посетив пострадавшие районы, сообщил, что менее чем за неделю там выпало около 400 мм осадков.

Фото: AP

36 домов только что стерты с лица Земли – заявил президент Рамафоса после осмотра одного из поселений в Лимпопо.

Премьер-министр провинции Фофи Раматуба добавила: "Это так ужасно", отметив, что в общей сложности повреждено более 1000 домов.

Для спасения людей, оказавшихся заблокированными на крышах домов и деревьях, были задействованы армейские вертолеты. Военные также эвакуировали пограничников из затопленного пункта пропуска на границе с Зимбабве.

Эвакуация из парка Крюгера

Известный национальный парк Крюгера был закрыт для посетителей из-за выхода рек из берегов. Спасатели эвакуировали около 600 туристов и сотрудников в безопасные высокогорные районы. Некоторые части заповедника сейчас полностью отрезаны от внешнего мира.

Прогнозы: 10-й уровень опасности

Метеорологи связывают аномальные ливни с погодным явлением Ла-Нинья. Для северных регионов ЮАР объявлен самый высокий - красный уровень опасности.

Я до сих пор боюсь, что дожди вернутся, потому что это были самые сильные дожди, которые я видела в этом районе – поделилась опасениями жительница муниципалитета Нкомази Джозефина Машаба.

