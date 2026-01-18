Наводнения в Австралии: в Новом Южном Уэльсе спасены 20 человек, есть погибшая
Ливни на восточном побережье Австралии вызвали масштабные наводнения, что привело к эвакуации. В Новом Южном Уэльсе спасли 20 человек, одна женщина погибла.
Сильные ливни на восточном побережье Австралии вызвали масштабные внезапные наводнения, что вынудило власти штата Новый Южный Уэльс объявить экстренную эвакуацию. По состоянию на воскресенье спасательные службы вывели из опасных зон 20 человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
В столице штата Сиднее жители низменного пригорода Наррабин были эвакуированы поздно вечером в субботу из-за стремительного подъема уровня воды. По данным национальной метеорологической службы, на северных окраинах города только за утро воскресенья выпало около 72,4 мм осадков.
Трагический инцидент зафиксирован вблизи города Вуллонгонг (66 км к югу от Сиднея): из-за непогоды на женщину упала ветка дерева, от полученных травм она погибла.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (SES) зафиксировала более 1400 обращений за помощью с момента начала шторма.
Произошло много внезапных наводнений, которые парализовали движение. Мы ожидаем, что некоторые дороги будут оставаться закрытыми в течение длительного времени
Синоптики прогнозируют продолжение осадков, что может ухудшить ситуацию в уже подтопленных регионах. Жителям рекомендовано избегать поездок по территориям, где объявлено предупреждение об опасности.
