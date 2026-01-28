Экстремальное похолодание в США сопровождается редким явлением "морозными землетрясениями" – что это такое

Жители штата Кентукки и прилегающих регионов сообщают о громких взрывах и легком дрожании почвы, вызванных аномальными морозами. Метеорологи идентифицировали эти явления как криосейсмы, или "морозные землетрясения", возникающие из-за стремительного замерзания влаги в земле. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Криосейсмы происходят, когда насыщенная влагой почва подвергается внезапному воздействию сверхнизких температур. Вода внутри быстро превращается в лед и расширяется, создавая критическое давление на окружающие породы. Это приводит к растрескиванию земли, что сопровождается звуками, подобными взрывам, и ощутимыми вибрациями, которые часто пугают население в ночное время.

Я думаю, некоторые люди сначала задаются вопросом, взорвалось ли это дерево или что-то такое – отметил метеоролог Национальной метеорологической службы в Луисвилле Эван Уэбб.

Он добавил, что для таких регионов, как Кентукки, это явление является редким, поскольку требует специфического сочетания переувлажненной почвы и мгновенного падения температуры значительно ниже нуля.

Оценка рисков для населения

,Национальная метеорологическая служба подчеркивает, что, несмотря на пугающий акустический эффект, криосейсмы преимущественно безвредны для инфраструктуры и людей. Основную опасность сейчас представляют не звуковые аномалии, а экстремально низкие температуры и ветер, угрожающие обморожением.

Эти громкие взрывы не являются паранормальным явлением – это криосейсмы (морозные землетрясения)! – говорится в сообщении ведомства в социальных сетях.

Специалисты призывают граждан сохранять спокойствие и сосредоточиться на мерах безопасности в условиях сильных холодов.