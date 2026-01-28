Экстремальное похолодание в США сопровождается редким явлением "морозными землетрясениями" – что это такое

$43.130.01
51.060.41
ukenru
27 января, 17:43 • 16734 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 31251 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 25393 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 38772 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 25341 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 44372 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 23974 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17973 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 37687 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 28390 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
99%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 14380 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 14127 просмотра
Между Украиной и россией происходят очень хорошие события - Трамп27 января, 18:25 • 6314 просмотра
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: в доме стрелка нашли тайник с оружием и наркотикиPhoto27 января, 19:27 • 6652 просмотра
В Крыму прозвучала серия взрывов: Керченский мост перекрыт, атакованы аэродромы - мониторы22:31 • 6390 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 38775 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 30106 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 44374 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 45036 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 37690 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марк Цукерберг
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Китай
Франция
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 14192 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 14450 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 22140 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 26541 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 34001 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Шахед-136

Экстремальное похолодание в США сопровождается редким явлением "морозными землетрясениями" – что это такое

Киев • УНН

 • 610 просмотра

В Соединенных Штатах Америки на протяжении многих дней бушует снежная непогода и морозы, которые приводят к "морозным землетрясениям" – странному природному явлению.

Экстремальное похолодание в США сопровождается редким явлением "морозными землетрясениями" – что это такое

Жители штата Кентукки и прилегающих регионов сообщают о громких взрывах и легком дрожании почвы, вызванных аномальными морозами. Метеорологи идентифицировали эти явления как криосейсмы, или "морозные землетрясения", возникающие из-за стремительного замерзания влаги в земле. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Криосейсмы происходят, когда насыщенная влагой почва подвергается внезапному воздействию сверхнизких температур. Вода внутри быстро превращается в лед и расширяется, создавая критическое давление на окружающие породы. Это приводит к растрескиванию земли, что сопровождается звуками, подобными взрывам, и ощутимыми вибрациями, которые часто пугают население в ночное время.

Я думаю, некоторые люди сначала задаются вопросом, взорвалось ли это дерево или что-то такое

– отметил метеоролог Национальной метеорологической службы в Луисвилле Эван Уэбб.

Он добавил, что для таких регионов, как Кентукки, это явление является редким, поскольку требует специфического сочетания переувлажненной почвы и мгновенного падения температуры значительно ниже нуля.

Оценка рисков для населения

,Национальная метеорологическая служба подчеркивает, что, несмотря на пугающий акустический эффект, криосейсмы преимущественно безвредны для инфраструктуры и людей. Основную опасность сейчас представляют не звуковые аномалии, а экстремально низкие температуры и ветер, угрожающие обморожением.

Эти громкие взрывы не являются паранормальным явлением – это криосейсмы (морозные землетрясения)!

– говорится в сообщении ведомства в социальных сетях.

Специалисты призывают граждан сохранять спокойствие и сосредоточиться на мерах безопасности в условиях сильных холодов.

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Социальная сеть
Кентукки
Ассошиэйтед Пресс
Соединённые Штаты