Во Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины в Альпах
Киев • УНН
Во французском департаменте Верхние Альпы в результате схода лавины погибли двое молодых лыжников. Трагедия произошла в субботу, 7 февраля, вблизи коммуны Сен-Веран. Об этом сообщает BFM Dici, передает УНН.
Подробности
По предварительной информации, лавина сошла около 15:00 в районе Сен-Верана — самого высокогорного села Французских Альп. Снежная масса сошла с северного склона горы Тет-де-Лонже, высота которой составляет 3146 метров.
По информации издания, погибшими оказались мужчины 1997 и 1991 годов рождения. Один из них работал в регионе, другой проживал в департаменте Верхняя Марна. Они входили в группу из четырех туристов, катавшихся на лыжах вне трасс без сопровождения. Двое других лыжников в группе не пострадали.
В настоящее время продолжается расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства и точные причины гибели лыжников.
Напомним
