Во Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины в Альпах

Эксклюзив
10:00 • 1774 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
7 февраля, 20:45 • 18304 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 32509 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 31269 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 36559 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 29911 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 27787 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 38379 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 49170 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 45679 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
Отключение Starlink парализовало ключевую тактику российских войск – ВСУ8 февраля, 02:11 • 4714 просмотра
"Свобода Ирана": тысячи людей вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку иранских повстанцевPhoto8 февраля, 02:48 • 5490 просмотра
Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС8 февраля, 03:22 • 14172 просмотра
США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP8 февраля, 04:30 • 22286 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 10880 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 10895 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 36757 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 57377 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 51353 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 52698 просмотра
Музыкант
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джефф Безос
Марк Карни
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Иран
Оман
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 19231 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 33335 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 35230 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 44005 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 46936 просмотра
Техника
Дипломатка
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136

Во Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины в Альпах

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Двое молодых лыжников погибли в результате схода лавины во французском департаменте Верхние Альпы. Трагедия произошла вблизи коммуны Сен-Веран, когда снежная масса сошла с горы Тет-де-Лонже.

Во Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины в Альпах

Во французском департаменте Верхние Альпы в результате схода лавины погибли двое молодых лыжников. Трагедия произошла в субботу, 7 февраля, вблизи коммуны Сен-Веран. Об этом сообщает BFM Dici, передает УНН.

Подробности

По предварительной информации, лавина сошла около 15:00 в районе Сен-Верана — самого высокогорного села Французских Альп. Снежная масса сошла с северного склона горы Тет-де-Лонже, высота которой составляет 3146 метров.

По информации издания, погибшими оказались мужчины 1997 и 1991 годов рождения. Один из них работал в регионе, другой проживал в департаменте Верхняя Марна. Они входили в группу из четырех туристов, катавшихся на лыжах вне трасс без сопровождения. Двое других лыжников в группе не пострадали.

В настоящее время продолжается расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства и точные причины гибели лыжников.

Напомним

На горнолыжном курорте во Львовской области погиб 12-летний мальчик из Киева. Ребенок получил смертельную травму головы после падения во время спуска на лыжах.

Алла Киосак

