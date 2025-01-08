На Львівщині, з'їжджаючи з гори на лижах, загинув хлопчик

На одному з гірськолижних комплексів у Львівській області, з’їжджаючи з гори на лижах, дитина впала та отримала важку травму голови. Хлопчик помер. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Львівщини.

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Зазначається, що повідомлення про те, що на території одного з гірськолижних комплексів, розташованого у Стрийському районі, загинула дитина, надійшло у поліцію 8 січня близько 14:30. На місці події працюють правоохоронці.

"Як попередньо встановили правоохоронці, загиблий, 12-річний мешканець міста Києва, відпочивав разом з батьками. З’їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. На місці медики надавали хлопчику допомогу, проте, на жаль, він помер", - інформує поліція.

Поліцейські проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Журналіст Віталій Глагола повідомляв, що трагедія сталася на гірськолижному курорті "Плай".

"Хлопчик, спускаючись червоно-чорною трасою, на великій швидкості влетів у захисну сітку. На відео з камер спостереження, за інформацією моїх джерел у керівництві курорту, видно, як дитина зробила сальто в повітрі після удару та впала на землю. Однак наразі доступ до цього відео відсутній. Медики, які оперативно прибули на місце події, намагалися реанімувати хлопчика за допомогою дефібрилятора, але всі їхні спроби виявилися безуспішними – серце дитини так і не запустилось", - розповів Глагола.

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