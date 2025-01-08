Во Львовской области, съезжая с горы на лыжах, погиб мальчик

ukenru
Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
12:55 • 42726 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 117620 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 163992 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 167749 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 161365 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 139472 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 179421 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 242170 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 499039 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 340314 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов

ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов

 • 103188 просмотра
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

 • 102570 просмотра
Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

 • 53940 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

09:39 • 106869 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

12:30 • 81995 просмотра
публикации
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

12:30 • 81995 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

09:39 • 106869 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 159379 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 163242 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 172836 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

14:28 • 9604 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

10:24 • 43915 просмотра
Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

09:59 • 42213 просмотра
Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

 • 53940 просмотра
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

 • 102570 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Во Львовской области, съезжая с горы на лыжах, погиб мальчик

Во Львовской области, съезжая с горы на лыжах, погиб мальчик

Киев  •  УНН

 • 6765 просмотра

Read in English

На горнолыжном курорте во Львовской области погиб 12-летний мальчик из Киева. Ребенок получил смертельную травму головы после падения во время спуска на лыжах.

На одном из горнолыжных комплексов во Львовской области, съезжая с горы на лыжах, ребенок упал и получил тяжелую травму головы. Мальчик умер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Львовщины.

Детали

Отмечается, что сообщение о том, что на территории одного из горнолыжных комплексов, расположенного в Стрыйском районе, погиб ребенок, поступило в полицию 8 января около 14:30. На месте происшествия работают правоохранители.

«Как предварительно установили правоохранители, погибший, 12-летний житель города Киева, отдыхал вместе с родителями. Съезжая с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы. На месте медики оказывали мальчику помощь, однако, к сожалению, он умер», - информирует полиция.

Полицейские проводят первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.

Журналист Виталий Глагола сообщал, что трагедия произошла на горнолыжном курорте «Плай».

«Мальчик, спускаясь по красно-черной трассе, на большой скорости влетел в защитную сетку. На видео с камер наблюдения, по информации моих источников в руководстве курорта, видно, как ребенок сделал сальто в воздухе после удара и упал на землю. Однако сейчас доступ к этому видео отсутствует. Медики, которые оперативно прибыли на место происшествия, пытались реанимировать мальчика с помощью дефибриллятора, но все их попытки оказались безуспешными - сердце ребенка так и не запустилось», - рассказал Глагола.

Заблудились в горах возле границы: в Румынии спасли трех украинцев26 дек. 2024, 06:59 • 14634 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
ruminiyaРумыния
lvovЛьвов
kievКиев