Во Львовской области, съезжая с горы на лыжах, погиб мальчик

На одном из горнолыжных комплексов во Львовской области, съезжая с горы на лыжах, ребенок упал и получил тяжелую травму головы. Мальчик умер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Львовщины.

Детали

Отмечается, что сообщение о том, что на территории одного из горнолыжных комплексов, расположенного в Стрыйском районе, погиб ребенок, поступило в полицию 8 января около 14:30. На месте происшествия работают правоохранители.

«Как предварительно установили правоохранители, погибший, 12-летний житель города Киева, отдыхал вместе с родителями. Съезжая с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы. На месте медики оказывали мальчику помощь, однако, к сожалению, он умер», - информирует полиция.

Полицейские проводят первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.

Журналист Виталий Глагола сообщал, что трагедия произошла на горнолыжном курорте «Плай».

«Мальчик, спускаясь по красно-черной трассе, на большой скорости влетел в защитную сетку. На видео с камер наблюдения, по информации моих источников в руководстве курорта, видно, как ребенок сделал сальто в воздухе после удара и упал на землю. Однако сейчас доступ к этому видео отсутствует. Медики, которые оперативно прибыли на место происшествия, пытались реанимировать мальчика с помощью дефибриллятора, но все их попытки оказались безуспешными - сердце ребенка так и не запустилось», - рассказал Глагола.

Заблудились в горах возле границы: в Румынии спасли трех украинцев