Ексклюзив
10:00 • 1380 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
7 лютого, 20:45 • 18047 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 32266 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 31029 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 36342 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 29826 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 27720 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 38353 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 49145 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 45626 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 57291 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 51270 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 52624 перегляди
У Франції двоє лижників загинули через сходження лавини в Альпах

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Двоє молодих лижників загинули внаслідок сходження лавини у французькому департаменті Верхні Альпи. Трагедія сталася поблизу комуни Сен-Веран, коли снігова маса зійшла з гори Тет-де-Лонже.

У Франції двоє лижників загинули через сходження лавини в Альпах

У французькому департаменті Верхні Альпи внаслідок сходження лавини загинули двоє молодих лижників. Трагедія сталася у суботу, 7 лютого, поблизу комуни Сен-Веран. Про це повідомляє BFM Dici, передає УНН.

Деталі

За попередньо. інформацією, лавина зійшла близько 15:00 у районі Сен-Верана - найвисокогірнішого села Французьких Альп. Снігова маса зійшла з північного схилу гори Тет-де-Лонже, висота якої становить 3146 метрів.

За інформацією видання, загиблими виявились чоловіки 1997 та 1991 років народження. Один із них працював у регіоні, інший проживав у департаменті Верхня Марна. Вони входили до групи з чотирьох туристів, які каталися на лижах поза трасами без супроводу. Двоє інших лижників у групі не постраждали.

Наразі, триває розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини та точні причини загибелі лижників.

Нагадаємо

На гірськолижному курорті у Львівській області загинув 12-річний хлопчик з Києва. Дитина отримала смертельну травму голови після падіння під час спуску на лижах.

Алла Кіосак

