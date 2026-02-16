У США розпочалося часткове закриття уряду через суперечки щодо нагляду за імміграційною службою

У США розпочалося часткове закриття уряду через відсутність компромісу між законодавцями та Білим домом щодо контролю за діяльністю федеральних імміграційних офіцерів. Це призвело до призупинення фінансування Міністерства внутрішньої безпеки, змушуючи 90% його співробітників працювати без оплати.