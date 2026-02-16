$42.990.00
У США розпочалося часткове закриття уряду через суперечки щодо нагляду за імміграційною службою

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У США розпочалося часткове закриття уряду через відсутність компромісу між законодавцями та Білим домом щодо контролю за діяльністю федеральних імміграційних офіцерів. Це призвело до призупинення фінансування Міністерства внутрішньої безпеки, змушуючи 90% його співробітників працювати без оплати.

У США розпочалося часткове закриття уряду через суперечки щодо нагляду за імміграційною службою

Законодавці та Білий дім не змогли досягти компромісу у питанні контролю за діяльністю федеральних імміграційних офіцерів, що призвело до призупинення фінансування Міністерства внутрішньої безпеки. Демократи в Конгресі вимагають реформування порядку проведення операцій після трагічного інциденту в Міннеаполісі, проте адміністрація Дональда Трампа наразі відмовляється від поступок. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Конфлікт загострився в суботу, коли сторони не узгодили бюджет департаменту до вересня через розбіжності у поглядах на застосування сили офіцерами DHS.

Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило роботу через суперечки щодо фінансування14.02.26, 20:59 • 5898 переглядiв

Демократи наполягають на посиленні підзвітності спецслужб після розстрілу двох громадян США, тоді як республіканці захищають поточні повноваження відомства. Оскільки Конгрес оголосив перерву в роботі до 23 лютого, швидкого розв'язання кризи не очікується.

Наслідки для держслужбовців та ключових агентств

Близько 90% співробітників Міністерства внутрішньої безпеки, включаючи Секретну службу, Берегову охорону та Адміністрацію безпеки на транспорті, змушені працювати без оплати праці.

Хоча операції з депортації та прикордонний контроль тривають завдяки коштам із закону про скорочення витрат 2025 року, тисячі працівників опинилися під загрозою фінансових труднощів. Ситуація нагадує минулорічний рекордний шатдаун, що тривав 43 дні, і створює додаткову напругу в державному секторі.

Демократи та Білий дім обмінюються пропозиціями на тлі наближення шатдауну для відповідального за імміграційні операції DHS10.02.26, 09:19 • 4221 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Державний бюджет
Міністерство національної безпеки США
Ассошіейтед Прес
Секретна служба США
Конгрес США
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки