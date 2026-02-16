$42.990.00
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку Украины
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
В США началось частичное закрытие правительства из-за споров о надзоре за иммиграционной службой

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В США началось частичное закрытие правительства из-за отсутствия компромисса между законодателями и Белым домом относительно контроля за деятельностью федеральных иммиграционных офицеров. Это привело к приостановке финансирования Министерства внутренней безопасности, вынуждая 90% его сотрудников работать без оплаты.

В США началось частичное закрытие правительства из-за споров о надзоре за иммиграционной службой

Законодатели и Белый дом не смогли достичь компромисса в вопросе контроля за деятельностью федеральных иммиграционных офицеров, что привело к приостановке финансирования Министерства внутренней безопасности. Демократы в Конгрессе требуют реформирования порядка проведения операций после трагического инцидента в Миннеаполисе, однако администрация Дональда Трампа пока отказывается от уступок. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Конфликт обострился в субботу, когда стороны не согласовали бюджет департамента до сентября из-за разногласий во взглядах на применение силы офицерами DHS.

Министерство внутренней безопасности США приостановило работу из-за споров о финансировании14.02.26, 20:59 • 5898 просмотров

Демократы настаивают на усилении подотчетности спецслужб после расстрела двух граждан США, тогда как республиканцы защищают текущие полномочия ведомства. Поскольку Конгресс объявил перерыв в работе до 23 февраля, быстрого разрешения кризиса не ожидается.

Последствия для госслужащих и ключевых агентств

Около 90% сотрудников Министерства внутренней безопасности, включая Секретную службу, Береговую охрану и Администрацию безопасности на транспорте, вынуждены работать без оплаты труда.

Хотя операции по депортации и пограничный контроль продолжаются благодаря средствам из закона о сокращении расходов 2025 года, тысячи работников оказались под угрозой финансовых трудностей. Ситуация напоминает прошлогодний рекордный шатдаун, длившийся 43 дня, и создает дополнительное напряжение в государственном секторе.

Демократы и Белый дом обмениваются предложениями на фоне приближающегося шатдауна для ответственного за иммиграционные операции DHS10.02.26, 09:19 • 4221 просмотр

Степан Гафтко

Государственный бюджет
Министерство внутренней безопасности США
Ассошиэйтед Пресс
Секретная служба Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты