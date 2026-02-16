В США началось частичное закрытие правительства из-за споров о надзоре за иммиграционной службой
Киев • УНН
В США началось частичное закрытие правительства из-за отсутствия компромисса между законодателями и Белым домом относительно контроля за деятельностью федеральных иммиграционных офицеров. Это привело к приостановке финансирования Министерства внутренней безопасности, вынуждая 90% его сотрудников работать без оплаты.
Законодатели и Белый дом не смогли достичь компромисса в вопросе контроля за деятельностью федеральных иммиграционных офицеров, что привело к приостановке финансирования Министерства внутренней безопасности. Демократы в Конгрессе требуют реформирования порядка проведения операций после трагического инцидента в Миннеаполисе, однако администрация Дональда Трампа пока отказывается от уступок. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Конфликт обострился в субботу, когда стороны не согласовали бюджет департамента до сентября из-за разногласий во взглядах на применение силы офицерами DHS.
Министерство внутренней безопасности США приостановило работу из-за споров о финансировании14.02.26, 20:59 • 5898 просмотров
Демократы настаивают на усилении подотчетности спецслужб после расстрела двух граждан США, тогда как республиканцы защищают текущие полномочия ведомства. Поскольку Конгресс объявил перерыв в работе до 23 февраля, быстрого разрешения кризиса не ожидается.
Последствия для госслужащих и ключевых агентств
Около 90% сотрудников Министерства внутренней безопасности, включая Секретную службу, Береговую охрану и Администрацию безопасности на транспорте, вынуждены работать без оплаты труда.
Хотя операции по депортации и пограничный контроль продолжаются благодаря средствам из закона о сокращении расходов 2025 года, тысячи работников оказались под угрозой финансовых трудностей. Ситуация напоминает прошлогодний рекордный шатдаун, длившийся 43 дня, и создает дополнительное напряжение в государственном секторе.
Демократы и Белый дом обмениваются предложениями на фоне приближающегося шатдауна для ответственного за иммиграционные операции DHS10.02.26, 09:19 • 4221 просмотр