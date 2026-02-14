Министерство внутренней безопасности США приостановило работу из-за споров о финансировании

Фото: wiki/United_States_Department_of_Homeland_Security

Министерство внутренней безопасности прекратило работу в субботу утром из-за тупиковой ситуации с финансированием со стороны Конгресса. Данная ситуация не имеет признаков быстрого разрешения, вызванная негативной реакцией на широкомасштабные и агрессивные рейды администрации Трампа с целью обеспечения соблюдения иммиграционного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Перерыв в финансировании может длиться недели, поскольку Конгресс находится на каникулах и не достигнуто согласия относительно требований демократов о введении новых ограничений на тактику, применяемую иммиграционными службами, патрулирующими американские города.

Последствия закрытия будут ограниченными, но со временем будут усиливаться. В отличие от рекордного 43-дневного закрытия в конце прошлого года, большинство американских ведомств финансируются до 30 сентября.

В то же время BBC сообщает, что туристические группы и авиакомпании предупреждают о возможных перебоях в работе, поскольку федеральное правительство США частично прекратило свою деятельность после того, как законодатели не смогли достичь согласия относительно финансирования Министерства внутренней безопасности (DHS).

Конгресс планирует взять перерыв до 23 февраля. Это означает, что шатдаун правительства может продлиться до выступления Трампа о положении дел в стране на следующий день. Однако законодатели могут быть вызваны в Вашингтон раньше, если они будут близки к заключению сделки.

