Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
16:21 • 9660 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14:24 • 11005 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 13215 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 14901 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 13446 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14334 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14401 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 13864 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 26239 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Министерство внутренней безопасности США приостановило работу из-за споров о финансировании

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Министерство внутренней безопасности США прекратило работу из-за отсутствия финансирования. Конгресс не достиг соглашения об ограничениях на тактику иммиграционных служащих.

Министерство внутренней безопасности США приостановило работу из-за споров о финансировании
Фото: wiki/United_States_Department_of_Homeland_Security

Министерство внутренней безопасности прекратило работу в субботу утром из-за тупиковой ситуации с финансированием со стороны Конгресса. Данная ситуация не имеет признаков быстрого разрешения, вызванная негативной реакцией на широкомасштабные и агрессивные рейды администрации Трампа с целью обеспечения соблюдения иммиграционного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Перерыв в финансировании может длиться недели, поскольку Конгресс находится на каникулах и не достигнуто согласия относительно требований демократов о введении новых ограничений на тактику, применяемую иммиграционными службами, патрулирующими американские города.

Последствия закрытия будут ограниченными, но со временем будут усиливаться. В отличие от рекордного 43-дневного закрытия в конце прошлого года, большинство американских ведомств финансируются до 30 сентября.

В то же время BBC сообщает, что туристические группы и авиакомпании предупреждают о возможных перебоях в работе, поскольку федеральное правительство США частично прекратило свою деятельность после того, как законодатели не смогли достичь согласия относительно финансирования Министерства внутренней безопасности (DHS).

Конгресс планирует взять перерыв до 23 февраля. Это означает, что шатдаун правительства может продлиться до выступления Трампа о положении дел в стране на следующий день. Однако законодатели могут быть вызваны в Вашингтон раньше, если они будут близки к заключению сделки.

Демократы и Белый дом обмениваются предложениями на фоне приближающегося шатдауна для ответственного за иммиграционные операции DHS10.02.26, 09:19 • 4185 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Обыск
Выборы в США
Министерство внутренней безопасности США
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты