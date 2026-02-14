$42.990.00
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
16:21 • 9698 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14:24 • 11021 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 13227 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 14911 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 13450 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 14340 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14401 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13865 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 26243 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило роботу через суперечки щодо фінансування

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Міністерство внутрішньої безпеки США припинило роботу через відсутність фінансування. Конгрес не досяг згоди щодо обмежень на тактику імміграційних службовців.

Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило роботу через суперечки щодо фінансування
Фото: wiki/United_States_Department_of_Homeland_Security

Міністерство внутрішньої безпеки припинило роботу в суботу вранці через тупикову ситуацію з фінансуванням з боку Конгресу. Дана ситуація не має ознак швидкого вирішення, спричинену негативною реакцією на широкомасштабні та агресивні рейди адміністрації Трампа з метою забезпечення дотримання імміграційного законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Перерва у фінансуванні може тривати тижні, оскільки Конгрес перебуває на канікулах і не досягнуто згоди щодо вимог демократів про введення нових обмежень на тактику, яку застосовують імміграційні службовці, що патрулюють американські міста.

Наслідки закриття будуть обмеженими, але з часом посилюватимуться. На відміну від рекордного 43-денного закриття наприкінці минулого року, більшість американських відомств фінансуються до 30 вересня.

Водночас BBC повідомляє, що туристичні групи та авіакомпанії попереджають про можливі перебої в роботі, оскільки федеральний уряд США частково припинив свою діяльність після того, як законодавці не змогли досягти згоди щодо фінансування Міністерства внутрішньої безпеки (DHS).

Конгрес планує взяти перерву до 23 лютого. Це означає, що шатдаун  уряду може тривати до виступу Трампа про стан справ у країні наступного дня. Однак законодавці можуть бути викликані до Вашингтона раніше, якщо вони будуть близькі до укладення угоди.

Демократи та Білий дім обмінюються пропозиціями на тлі наближення шатдауну для відповідального за імміграційні операції DHS10.02.26, 09:19 • 4185 переглядiв

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Державний бюджет
Обшук
Вибори в США
Міністерство національної безпеки США
Конгрес США
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки