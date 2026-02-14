Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило роботу через суперечки щодо фінансування
Міністерство внутрішньої безпеки США припинило роботу через відсутність фінансування. Конгрес не досяг згоди щодо обмежень на тактику імміграційних службовців.
Міністерство внутрішньої безпеки припинило роботу в суботу вранці через тупикову ситуацію з фінансуванням з боку Конгресу. Дана ситуація не має ознак швидкого вирішення, спричинену негативною реакцією на широкомасштабні та агресивні рейди адміністрації Трампа з метою забезпечення дотримання імміграційного законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Перерва у фінансуванні може тривати тижні, оскільки Конгрес перебуває на канікулах і не досягнуто згоди щодо вимог демократів про введення нових обмежень на тактику, яку застосовують імміграційні службовці, що патрулюють американські міста.
Наслідки закриття будуть обмеженими, але з часом посилюватимуться. На відміну від рекордного 43-денного закриття наприкінці минулого року, більшість американських відомств фінансуються до 30 вересня.
Водночас BBC повідомляє, що туристичні групи та авіакомпанії попереджають про можливі перебої в роботі, оскільки федеральний уряд США частково припинив свою діяльність після того, як законодавці не змогли досягти згоди щодо фінансування Міністерства внутрішньої безпеки (DHS).
Конгрес планує взяти перерву до 23 лютого. Це означає, що шатдаун уряду може тривати до виступу Трампа про стан справ у країні наступного дня. Однак законодавці можуть бути викликані до Вашингтона раніше, якщо вони будуть близькі до укладення угоди.
