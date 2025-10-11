Удар по авто «Черниговоблэнерго»: в больнице умер второй энергетик
Киев • УНН
Второй энергетик погиб после удара дронами по авто "Черниговоблэнерго". Россияне атаковали ремонтников на Черниговщине: двое погибших, несколько раненых, уничтожена техника.
В больнице скончался тяжелораненый сотрудник "Черниговоблэнерго", получивший ранения после удара дронами РФ. Число погибших из-за удара по ремонтникам уже двое. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
Детали
"В больнице скончался тяжелораненый сотрудник облэнерго. Число погибших из-за целенаправленного удара россиян по ремонтникам уже двое", - сообщил Чаус.
В ГСЧС также сообщили, что в Нежинском районе дроны попали по объектам инфраструктуры — произошел пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
В Новгород-Северском: дрон поразил здание — огонь охватил 160 кв. м, пожар ликвидирован.
Напомним
В районе населенного пункта Жадово Семеновской общины Черниговщины были атакованы ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго". Есть погибший и раненые, повреждены два транспортных средства.