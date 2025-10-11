Удар по авто “Чернігівобленерго”: у лікарні помер другий енергетик
Київ • УНН
Другий енергетик загинув після удару дронами по авто "Чернігівобленерго". Росіяни атакували ремонтників на Чернігівщині: двоє загиблих, кілька поранених, знищено техніку.
У лікарні помер важкопоранений працівник "Чернігівобленерго", який отримав поранення після удару дронами рф. Кількість загиблих через удар по ремонтникам вже двоє. Про це пише УНН з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.
Деталі
"У лікарні помер важкопоранений працівник обленерго. Кількість загиблих через цілеспрямований удар росіян по ремонтникам вже двоє", - повідомив Чаус.
У ДСНС також повідомили, що у Ніжинському районі дрони поцілили по об’єктах інфраструктури — сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
У Новгород-Сіверський: дрон уразив будівлю — вогонь охопив 160 кв. м, пожежу ліквідовано.
Нагадаємо
В районі населеного пункту Жадове Семенівської громади Чернігівщини були атаковані ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго". Є загиблий та поранені, пошкоджені два транспортних засоби.