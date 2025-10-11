$41.510.00
10 жовтня, 19:08 • 17930 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 34829 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 42790 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 30431 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 26951 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 34276 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 40917 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 43927 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 19781 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 20205 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Удар по авто “Чернігівобленерго”: у лікарні помер другий енергетик

Київ • УНН

 • 984 перегляди

Другий енергетик загинув після удару дронами по авто "Чернігівобленерго". Росіяни атакували ремонтників на Чернігівщині: двоє загиблих, кілька поранених, знищено техніку.

Удар по авто “Чернігівобленерго”: у лікарні помер другий енергетик

У лікарні помер важкопоранений працівник "Чернігівобленерго", який отримав поранення після удару дронами рф. Кількість загиблих через удар по ремонтникам вже двоє. Про це пише УНН з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

Деталі

"У лікарні помер важкопоранений працівник обленерго. Кількість загиблих через цілеспрямований удар росіян по ремонтникам вже двоє", - повідомив Чаус.

У ДСНС також повідомили, що у Ніжинському районі дрони поцілили по об’єктах інфраструктури — сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

У Новгород-Сіверський: дрон уразив будівлю — вогонь охопив 160 кв. м, пожежу ліквідовано.

Нагадаємо

В районі населеного пункту Жадове Семенівської громади Чернігівщини були атаковані ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго". Є загиблий та поранені, пошкоджені два транспортних засоби.

Павло Башинський

Війна в Україні
Електроенергія
Новгород-Сіверський
Україна