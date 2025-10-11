$41.510.10
19:08 • 8478 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
17:04 • 17062 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 27251 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 20967 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 19508 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 25836 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 34220 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 37524 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 18563 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 19060 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Ворог атакував ударними дронами авто "Чернігівобленерго", є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 482 перегляди

В районі населеного пункту Жадове Семенівської громади Чернігівщини були атаковані ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго". Є загиблий та поранені, пошкоджені два транспортних засоби.

Ворог атакував ударними дронами авто "Чернігівобленерго", є загиблий та поранені

Війська росії ввечері у п'ятницю, 10 жовтня, атакували ударними дронами автомобілі "Чернігівобленерго". Про це повідомив керівник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки є жертви.

Черговий злочин країни-агресора. Сьогодні приблизно о 22:20 в районі населеного пункту Жадове Семенівської громади були атаковані ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго". На жаль, є загиблий та поранені

- написав Селіверстов.

Він додав, що поранені доставлені до медичного закладу, де їм надається вся необхідна медична допомога. Крім того, за його словами, пошкоджені два транспортних засоби.

Нагадаємо

Місто Чугуїв у Харківській області зазнало масованої атаки ввечері 10 жовтня. На місці влучань виникли загоряння, які вже контролюються, є один постраждалий.

На Чернігівщині розгорнули десятки "Пунктів незламності": яку допомогу можна отримати08.10.25, 18:59 • 3399 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні