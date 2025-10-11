Ворог атакував ударними дронами авто "Чернігівобленерго", є загиблий та поранені
Київ • УНН
В районі населеного пункту Жадове Семенівської громади Чернігівщини були атаковані ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго". Є загиблий та поранені, пошкоджені два транспортних засоби.
Війська росії ввечері у п'ятницю, 10 жовтня, атакували ударними дронами автомобілі "Чернігівобленерго". Про це повідомив керівник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок атаки є жертви.
Черговий злочин країни-агресора. Сьогодні приблизно о 22:20 в районі населеного пункту Жадове Семенівської громади були атаковані ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго". На жаль, є загиблий та поранені
Він додав, що поранені доставлені до медичного закладу, де їм надається вся необхідна медична допомога. Крім того, за його словами, пошкоджені два транспортних засоби.
Нагадаємо
Місто Чугуїв у Харківській області зазнало масованої атаки ввечері 10 жовтня. На місці влучань виникли загоряння, які вже контролюються, є один постраждалий.
