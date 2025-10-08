На Чернігівщині розгорнули десятки "Пунктів незламності": яку допомогу можна отримати
Київ • УНН
На Чернігівщині функціонують 32 стаціонарні та 6 мобільних "Пунктів незламності". Понад 1300 мешканців вже скористалися їхніми послугами, включаючи дітей, які отримують підтримку від UNICEF.
На Чернігівщині діють 32 стаціонарних та 6 мобільних "Пунктів незламності", щоб допомогти людям у надскладних умовах після щоденних російських обстрілів об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомили у ДСНС, передає УНН.
За даними рятувальників, у "Пунктах незламності" є можливість:
- зігрітися;
- підзарядити гаджети;
- скористатися засобами зв’язку;
- отримати необхідну допомогу.
Наразі послугами "Пунктів незламності" вже скористалися понад 1300 мешканців. Особлива увага — дітям.
Завдяки підтримці UNICEF малеча має змогу не лише отримати корисну інформацію у доступній формі, а й цікаво провести час: малювати, гратися та хоч на мить відчути спокій
Нагадаємо
Російські війська завдали ударів по енергетичних об'єктах Чернігівської та Дніпропетровської областей. На Чернігівщині досі діють графіки відключень електроенергії.