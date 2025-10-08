На Чернігівщині розгорнули десятки "Пунктів незламності": яку допомогу можна отримати

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Ексклюзив
13:46 • 13387 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 26026 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 25557 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 26423 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 24331 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 21465 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 19468 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21834 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19658 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17809 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4м/с
98%
749мм
Популярнi новини
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto8 жовтня, 07:12 • 47668 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 27086 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto8 жовтня, 09:38 • 19190 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 18599 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 15053 перегляди
Публікації
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
13:46 • 13392 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру12:14 • 26034 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 15121 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 25561 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 18667 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Фрідріх Мерц
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Чернігівська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості16:22 • 422 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 27149 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 43144 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 45988 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 97306 перегляди
Актуальне
Financial Times
WhatsApp
Signal
Facebook
Шахед-136

На Чернігівщині розгорнули десятки "Пунктів незламності": яку допомогу можна отримати

Київ • УНН

 • 624 перегляди

На Чернігівщині функціонують 32 стаціонарні та 6 мобільних "Пунктів незламності". Понад 1300 мешканців вже скористалися їхніми послугами, включаючи дітей, які отримують підтримку від UNICEF.

На Чернігівщині розгорнули десятки "Пунктів незламності": яку допомогу можна отримати

На Чернігівщині діють 32 стаціонарних та 6 мобільних "Пунктів незламності", щоб допомогти людям у надскладних умовах після щоденних російських обстрілів об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомили у ДСНС, передає УНН.

За даними рятувальників, у "Пунктах незламності" є можливість:

  •  зігрітися;
    • підзарядити гаджети;
      • скористатися засобами зв’язку;
        • отримати необхідну допомогу.

          Наразі послугами "Пунктів незламності" вже скористалися понад 1300 мешканців. Особлива увага — дітям.

          Завдяки підтримці UNICEF малеча має змогу не лише отримати корисну інформацію у доступній формі, а й цікаво провести час: малювати, гратися та хоч на мить відчути спокій 

          - додали у ДСНС.

          Нагадаємо

          Російські війська завдали ударів по енергетичних об'єктах Чернігівської та Дніпропетровської областей. На Чернігівщині досі діють графіки відключень електроенергії.

          Антоніна Туманова

          СуспільствоВійна в Україні
          Електроенергія
          Дніпропетровська область
          Державна служба України з надзвичайних ситуацій
          Чернігівська область
          ЮНІСЕФ