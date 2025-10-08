На Чернігівщині розгорнули десятки "Пунктів незламності": яку допомогу можна отримати

На Чернігівщині діють 32 стаціонарних та 6 мобільних "Пунктів незламності", щоб допомогти людям у надскладних умовах після щоденних російських обстрілів об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомили у ДСНС, передає УНН.

За даними рятувальників, у "Пунктах незламності" є можливість:

зігрітися;

підзарядити гаджети;

скористатися засобами зв’язку;

отримати необхідну допомогу.

Наразі послугами "Пунктів незламності" вже скористалися понад 1300 мешканців. Особлива увага — дітям.

Завдяки підтримці UNICEF малеча має змогу не лише отримати корисну інформацію у доступній формі, а й цікаво провести час: малювати, гратися та хоч на мить відчути спокій - додали у ДСНС.

Нагадаємо

Російські війська завдали ударів по енергетичних об'єктах Чернігівської та Дніпропетровської областей. На Чернігівщині досі діють графіки відключень електроенергії.