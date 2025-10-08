рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
Київ • УНН
Російські війська завдали ударів по енергетичних об'єктах Чернігівської та Дніпропетровської областей. На Чернігівщині досі діють графіки відключень електроенергії.
Російські війська атакували енергетику у двох областях, досі є графіки відключень у Чернігівській області, повідомили в Міненерго у середу, пише УНН.
Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Чернігівщини та Дніпропетровщини. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині
Вказано, що енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. "Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми", - зазначили у міністерстві.
Станом на 8 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії
Українців закликали раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.24 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - ідеться у повідомленні.