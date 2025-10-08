рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго

Російські війська атакували енергетику у двох областях, досі є графіки відключень у Чернігівській області, повідомили в Міненерго у середу, пише УНН.

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Чернігівщини та Дніпропетровщини. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині - повідомили у Міненерго.

росіяни атакували теплоелектростанцію ДТЕК, є поранені енергетики

Вказано, що енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. "Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми", - зазначили у міністерстві.

Станом на 8 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії - вказали у Міненерго.

Російські дрони вночі атакували залізницю, енергетику і нафтобазу на Чернігівщині

Українців закликали раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.24 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - ідеться у повідомленні.