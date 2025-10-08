$41.340.11
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
06:24 • 3778 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 41252 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 49599 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 37090 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 39684 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 36522 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 63606 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 48534 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 74844 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 63606 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 72883 перегляди
росіяни атакували теплоелектростанцію ДТЕК, є поранені енергетики

Київ • УНН

 • 1490 перегляди

В ніч на 8 жовтня російські окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК, внаслідок чого поранено двох енергетиків та серйозно пошкоджено обладнання. Це вже понад 200-й обстріл ТЕС ДТЕК з початку повномасштабного вторгнення.

росіяни атакували теплоелектростанцію ДТЕК, є поранені енергетики

У ніч на 8 жовтня російські окупанти атакували об’єкт компанії ДТЕК - йдеться про одну з теплоелектростанцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків

- йдеться у повідомленні.

Інших деталей наразі немає.

Там додали, що з початку російського повномасштабного вторгнення понад 200 разів були обстріляні теплоелектростанції ДТЕК.

Нагадаємо

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що мережа системи передачі України готова до транспортування збільшених обсягів електроенергії взимку.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
ДТЕК
Укренерго