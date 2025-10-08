росіяни атакували теплоелектростанцію ДТЕК, є поранені енергетики

У ніч на 8 жовтня російські окупанти атакували об’єкт компанії ДТЕК - йдеться про одну з теплоелектростанцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків - йдеться у повідомленні.

Інших деталей наразі немає.

Там додали, що з початку російського повномасштабного вторгнення понад 200 разів були обстріляні теплоелектростанції ДТЕК.

Нагадаємо

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що мережа системи передачі України готова до транспортування збільшених обсягів електроенергії взимку.