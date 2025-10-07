Готова до транспортування збільшених обсягів електроенергії взимку: глава “Укренерго” про стан української енергосистеми

Українська мережа системи передачі готова до транспортування збільшених обсягів електроенергії взимку. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко під час зустрічі з послами країн G7, повідомляє пресслужба "Укренерго", передає УНН.

В останні тижні ворог змінив тактику обстрілів та зосередився на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а її елементів в окремих регіонах. За таких умов, підтримка енергетиків міжнародними партнерами стала ще більш актуальною, зокрема – в контексті посилення стійкості ОЕС України до ворожих атак. На більшості підстанцій системи передачі – зараз вже збудовані захисні споруди. Їхня ефективність вже була доведена десятки разів, коли устаткування лишалось цілим після ворожих влучань - заявив Зайченко.

Він поінформував дипломатів G7 стан готовності української енергосистеми до опалювального сезону.

Мережа системи передачі готова до транспортування збільшених обсягів електроенергії взимку. Але ризики, зумовлені російськими обстрілами, лишаються дуже високими. Для посилення стійкості нашої енергосистеми, здатності швидко її відновлювати після обстрілів – нам потрібно продовжувати накопичувати запас дефіцитного устаткування. Без міжнародної підтримки – це дуже складно - додав Зайченко.

Нагадаємо

Міністерство енергетики України передало країнам G7 перелік нагальних потреб енергетичного сектору.