15:10 • 17497 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 19193 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
7 жовтня, 12:19 • 18823 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 22767 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
7 жовтня, 09:44 • 22811 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
7 жовтня, 07:13 • 48877 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
6 жовтня, 12:45 • 45376 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 72648 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 60180 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57168 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Готова до транспортування збільшених обсягів електроенергії взимку: глава “Укренерго” про стан української енергосистеми

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

Мережа системи передачі України готова до транспортування збільшених обсягів електроенергії взимку, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко. Він зазначив, що на більшості підстанцій вже збудовані захисні споруди, які довели свою ефективність, але ризики російських обстрілів залишаються високими.

Готова до транспортування збільшених обсягів електроенергії взимку: глава “Укренерго” про стан української енергосистеми

Українська мережа системи передачі готова до транспортування збільшених обсягів електроенергії взимку. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко під час зустрічі з послами країн G7, повідомляє пресслужба "Укренерго", передає УНН.

В останні тижні ворог змінив тактику обстрілів та зосередився на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а її елементів в окремих регіонах. За таких умов, підтримка енергетиків міжнародними партнерами стала ще більш актуальною, зокрема – в контексті посилення стійкості ОЕС України до ворожих атак. На більшості підстанцій системи передачі – зараз вже збудовані захисні споруди. Їхня ефективність вже була доведена десятки разів, коли устаткування лишалось цілим після ворожих влучань 

- заявив Зайченко.

Він поінформував дипломатів G7 стан готовності української енергосистеми до опалювального сезону.

Мережа системи передачі готова до транспортування збільшених обсягів електроенергії взимку. Але ризики, зумовлені російськими обстрілами, лишаються дуже високими. Для посилення стійкості нашої енергосистеми, здатності швидко її відновлювати після обстрілів – нам потрібно продовжувати накопичувати запас дефіцитного устаткування. Без міжнародної підтримки – це дуже складно 

- додав Зайченко.

Нагадаємо

Міністерство енергетики України передало країнам G7 перелік нагальних потреб енергетичного сектору.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна