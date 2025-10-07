Готова к транспортировке увеличенных объемов электроэнергии зимой: глава "Укрэнерго" о состоянии украинской энергосистемы
Киев • УНН
Сеть системы передачи Украины готова к транспортировке увеличенных объемов электроэнергии зимой, сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Он отметил, что на большинстве подстанций уже построены защитные сооружения, доказавшие свою эффективность, но риски российских обстрелов остаются высокими.
Украинская сеть системы передачи готова к транспортировке увеличенных объемов электроэнергии зимой. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время встречи с послами стран G7, сообщает пресс-служба "Укрэнерго", передает УНН.
В последние недели враг изменил тактику обстрелов и сосредоточился на массированных атаках не украинской энергосистемы в целом, а ее элементов в отдельных регионах. В таких условиях поддержка энергетиков международными партнерами стала еще более актуальной, в частности – в контексте усиления устойчивости ОЭС Украины к вражеским атакам. На большинстве подстанций системы передачи – сейчас уже построены защитные сооружения. Их эффективность уже была доказана десятки раз, когда оборудование оставалось целым после вражеских попаданий
Он проинформировал дипломатов G7 о состоянии готовности украинской энергосистемы к отопительному сезону.
Сеть системы передачи готова к транспортировке увеличенных объемов электроэнергии зимой. Но риски, обусловленные российскими обстрелами, остаются очень высокими. Для усиления устойчивости нашей энергосистемы, способности быстро ее восстанавливать после обстрелов – нам нужно продолжать накапливать запас дефицитного оборудования. Без международной поддержки – это очень сложно
Напомним
Министерство энергетики Украины передало странам G7 перечень насущных потребностей энергетического сектора.