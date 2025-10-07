Готова к транспортировке увеличенных объемов электроэнергии зимой: глава "Укрэнерго" о состоянии украинской энергосистемы

Украинская сеть системы передачи готова к транспортировке увеличенных объемов электроэнергии зимой. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время встречи с послами стран G7, сообщает пресс-служба "Укрэнерго", передает УНН.

В последние недели враг изменил тактику обстрелов и сосредоточился на массированных атаках не украинской энергосистемы в целом, а ее элементов в отдельных регионах. В таких условиях поддержка энергетиков международными партнерами стала еще более актуальной, в частности – в контексте усиления устойчивости ОЭС Украины к вражеским атакам. На большинстве подстанций системы передачи – сейчас уже построены защитные сооружения. Их эффективность уже была доказана десятки раз, когда оборудование оставалось целым после вражеских попаданий - заявил Зайченко.

Он проинформировал дипломатов G7 о состоянии готовности украинской энергосистемы к отопительному сезону.

Сеть системы передачи готова к транспортировке увеличенных объемов электроэнергии зимой. Но риски, обусловленные российскими обстрелами, остаются очень высокими. Для усиления устойчивости нашей энергосистемы, способности быстро ее восстанавливать после обстрелов – нам нужно продолжать накапливать запас дефицитного оборудования. Без международной поддержки – это очень сложно - добавил Зайченко.

Напомним

Министерство энергетики Украины передало странам G7 перечень насущных потребностей энергетического сектора.