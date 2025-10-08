$41.340.11
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
россияне атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, есть раненые энергетики

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

В ночь на 8 октября российские оккупанты атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК, в результате чего ранены два энергетика и серьезно повреждено оборудование. Это уже более 200-й обстрел ТЭС ДТЭК с начала полномасштабного вторжения.

россияне атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, есть раненые энергетики

В ночь на 8 октября российские оккупанты атаковали объект компании ДТЭК - речь идет об одной из теплоэлектростанций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Подробности

По предварительной информации, ранены два энергетика. Им была оперативно оказана вся необходимая помощь. Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий

- говорится в сообщении.

Других деталей пока нет.

Там добавили, что с начала российского полномасштабного вторжения более 200 раз были обстреляны теплоэлектростанции ДТЭК.

Напомним

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что сеть системы передачи Украины готова к транспортировке увеличенных объемов электроэнергии зимой.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
ДТЭК
Укрэнерго