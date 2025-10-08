россияне атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, есть раненые энергетики

В ночь на 8 октября российские оккупанты атаковали объект компании ДТЭК - речь идет об одной из теплоэлектростанций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Подробности

По предварительной информации, ранены два энергетика. Им была оперативно оказана вся необходимая помощь. Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий - говорится в сообщении.

Других деталей пока нет.

Там добавили, что с начала российского полномасштабного вторжения более 200 раз были обстреляны теплоэлектростанции ДТЭК.

Напомним

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что сеть системы передачи Украины готова к транспортировке увеличенных объемов электроэнергии зимой.