рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго

Российские войска атаковали энергетику в двух областях, до сих пор есть графики отключений в Черниговской области, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Враг нанес удары по энергетическим объектам Черниговщины и Днепропетровщины. Самой сложной остается ситуация на Черниговщине - сообщили в Минэнерго.

россияне атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, есть раненые энергетики

Указано, что энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям. "Осуществляется комплекс мер для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы", - отметили в министерстве.

По состоянию на 8 октября на Черниговщине действуют ограничения потребления электроэнергии - указали в Минэнерго.

Российские дроны ночью атаковали железную дорогу, энергетику и нефтебазу в Черниговской области

Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.24 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.