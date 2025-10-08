В Черниговской области развернули десятки "Пунктов несокрушимости": какую помощь можно получить

В Черниговской области действуют 32 стационарных и 6 мобильных "Пунктов несокрушимости", чтобы помочь людям в сверхсложных условиях после ежедневных российских обстрелов объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

По данным спасателей, в "Пунктах несокрушимости" есть возможность:

согреться;

подзарядить гаджеты;

воспользоваться средствами связи;

получить необходимую помощь.

Сейчас услугами "Пунктов несокрушимости" уже воспользовались более 1300 жителей. Особое внимание — детям.

Благодаря поддержке UNICEF малыши могут не только получить полезную информацию в доступной форме, но и интересно провести время: рисовать, играть и хоть на мгновение почувствовать покой - добавили в ГСЧС.

Напомним

Российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Черниговской и Днепропетровской областей. В Черниговской области до сих пор действуют графики отключений электроэнергии.