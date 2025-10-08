$41.320.03
В Черниговской области развернули десятки "Пунктов несокрушимости": какую помощь можно получить

Киев • УНН

 • 366 просмотра

В Черниговской области функционируют 32 стационарных и 6 мобильных "Пунктов несокрушимости". Более 1300 жителей уже воспользовались их услугами, включая детей, которые получают поддержку от UNICEF.

В Черниговской области развернули десятки "Пунктов несокрушимости": какую помощь можно получить

В Черниговской области действуют 32 стационарных и 6 мобильных "Пунктов несокрушимости", чтобы помочь людям в сверхсложных условиях после ежедневных российских обстрелов объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

По данным спасателей, в "Пунктах несокрушимости" есть возможность:

  •  согреться;
    • подзарядить гаджеты;
      • воспользоваться средствами связи;
        • получить необходимую помощь.

          Сейчас услугами "Пунктов несокрушимости" уже воспользовались более 1300 жителей. Особое внимание — детям.

          Благодаря поддержке UNICEF малыши могут не только получить полезную информацию в доступной форме, но и интересно провести время: рисовать, играть и хоть на мгновение почувствовать покой 

          - добавили в ГСЧС.

          Напомним

          Российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Черниговской и Днепропетровской областей. В Черниговской области до сих пор действуют графики отключений электроэнергии.

          Антонина Туманова

          ОбществоВойна в Украине
          Электроэнергия
          Днепропетровская область
          Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
          Черниговская область
          ЮНИСЕФ