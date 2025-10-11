$41.510.10
Чугуїв під масованою атакою: є загоряння та один постраждалий

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Місто Чугуїв у Харківській області зазнало масованої атаки ввечері 10 жовтня. На місці влучань виникли загоряння, які вже контролюються, та є один постраждалий.

Чугуїв під масованою атакою: є загоряння та один постраждалий

Місто Чугуїв (Харківська область) пізно ввечері у суботу, 10 жовтня), опинилося під масованою атакою ворожої зброї. Про це повідомила чугуївський міський голова Галина Мінаєва, інформує УНН.

Деталі

Вона розповіла, що на місці влучань є загоряння.

Усі необхідні служби готові до відповідної роботи з ліквідації наслідків

- написала Мінаєва.

Пізніше вона уточнила, що пожежа вже контрольована, рятувальники ще працюють над локалізацією загоряння.

"Інші служби працюють по своїм напрямкам, тож завдяки оперативному їх реагуванню, життєдіяльність міста стабільна. Електропостчання там, де воно відсутнє зараз, буде відновлено після ліквідації пожежі. Є один постраждалий, медики надали йому допомогу на місці", - резюмувала чугуївський міський голова.

Нагадаємо

Після нічних російських обстрілів енергетичної інфраструктури на Харківщині запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Двоє людей постраждали внаслідок удару російських БПЛА по Чугуєву09.08.25, 03:19 • 4306 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Блекаут 
Електроенергія
Харківська область
Чугуїв