Чугуев под массированной атакой: есть возгорания и один пострадавший
Киев • УНН
Город Чугуев в Харьковской области подвергся массированной атаке вечером 10 октября. На месте попаданий возникли возгорания, которые уже контролируются, и есть один пострадавший.
Город Чугуев (Харьковская область) поздно вечером в субботу, 10 октября, оказался под массированной атакой вражеского оружия. Об этом сообщила чугуевский городской голова Галина Минаева, информирует УНН.
Подробности
Она рассказала, что на месте попаданий есть возгорания.
Все необходимые службы готовы к соответствующей работе по ликвидации последствий
Позже она уточнила, что пожар уже контролируется, спасатели еще работают над локализацией возгорания.
"Другие службы работают по своим направлениям, поэтому благодаря оперативному их реагированию жизнедеятельность города стабильна. Электроснабжение там, где оно отсутствует сейчас, будет восстановлено после ликвидации пожара. Есть один пострадавший, медики оказали ему помощь на месте", - резюмировала чугуевский городской голова.
Напомним
После ночных российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Харьковской области введены аварийные отключения электроэнергии.
Два человека пострадали в результате удара российских БПЛА по Чугуеву09.08.25, 03:19 • 4304 просмотра