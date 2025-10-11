$41.510.10
19:08 • 8202 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
17:04 • 16681 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 26901 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 20729 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 19304 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 25669 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 34089 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 37401 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 18528 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 19033 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
Враг атаковал ударными дронами авто "Черниговоблэнерго", есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 390 просмотра

В районе населенного пункта Жадово Семеновской общины Черниговщины были атакованы ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго". Есть погибший и раненые, повреждены два транспортных средства.

Враг атаковал ударными дронами авто "Черниговоблэнерго", есть погибший и раненые

Войска россии вечером в пятницу, 10 октября, атаковали ударными дронами автомобили "Черниговоблэнерго". Об этом сообщил руководитель Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате атаки есть жертвы.

Очередное преступление страны-агрессора. Сегодня примерно в 22:20 в районе населенного пункта Жадово Семеновской общины были атакованы ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго". К сожалению, есть погибший и раненые

- написал Селиверстов.

Он добавил, что раненые доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, по его словам, повреждены два транспортных средства.

Напомним

Город Чугуев в Харьковской области подвергся массированной атаке вечером 10 октября. На месте попаданий возникли возгорания, которые уже контролируются, есть один пострадавший.

В Черниговской области развернули десятки "Пунктов несокрушимости": какую помощь можно получить08.10.25, 18:59 • 3399 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине