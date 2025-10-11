Враг атаковал ударными дронами авто "Черниговоблэнерго", есть погибший и раненые
Киев • УНН
В районе населенного пункта Жадово Семеновской общины Черниговщины были атакованы ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго". Есть погибший и раненые, повреждены два транспортных средства.
Войска россии вечером в пятницу, 10 октября, атаковали ударными дронами автомобили "Черниговоблэнерго". Об этом сообщил руководитель Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов, информирует УНН.
Подробности
По его словам, в результате атаки есть жертвы.
Очередное преступление страны-агрессора. Сегодня примерно в 22:20 в районе населенного пункта Жадово Семеновской общины были атакованы ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго". К сожалению, есть погибший и раненые
Он добавил, что раненые доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, по его словам, повреждены два транспортных средства.
Напомним
Город Чугуев в Харьковской области подвергся массированной атаке вечером 10 октября. На месте попаданий возникли возгорания, которые уже контролируются, есть один пострадавший.
