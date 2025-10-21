Удары БПЛА по Новгород-Северскому: 4 погибших, 10 раненых, среди них ребенок - ГСЧС
Враг атаковал Новгород-Северский ударными БПЛА, вызвав пожар в жилом доме и попадание вблизи медучреждения. Погибли четыре человека, десять получили ранения, включая 10-летнего ребенка.
Сегодня враг атаковал город ударными БПЛА. В результате попадания возник пожар в жилом доме, а также зафиксировано попадание вблизи медицинского учреждения. Об этом сообщили спасатели и местные власти, пишет УНН.
Подробности
По данным ГСЧС и местных властей, погибли четыре человека, еще десять получили ранения, среди них 10-летний ребенок.
Спасатели показали кадры с места происшествия, демонстрируя последствия ударов и ликвидацию пожаров.
