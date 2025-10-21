Удары БПЛА по Новгород-Северскому: 4 погибших, 10 раненых, среди них ребенок - ГСЧС

Сегодня враг атаковал город ударными БПЛА. В результате попадания возник пожар в жилом доме, а также зафиксировано попадание вблизи медицинского учреждения. Об этом сообщили спасатели и местные власти, пишет УНН.

Подробности

По данным ГСЧС и местных властей, погибли четыре человека, еще десять получили ранения, среди них 10-летний ребенок.

Спасатели показали кадры с места происшествия, демонстрируя последствия ударов и ликвидацию пожаров.

