Удари БПЛА по Новгород-Сіверському: 4 загиблих, 10 поранених, серед них дитина - ДСНС
Київ • УНН
Ворог атакував Новгород-Сіверський ударними БПЛА, спричинивши пожежу в житловому будинку та влучання поблизу медзакладу. Загинуло четверо людей, десять отримали поранення, включаючи 10-річну дитину.
Сьогодні ворог атакував місто ударними БПЛА. Внаслідок влучання виникла пожежа у житловому будинку, а також зафіксовано попадання поблизу медичного закладу. Про це повідомили рятувальники та місцева влада, пише УНН.
Деталі
За даними ДСНС та місцевої влади, загинуло четверо людей, ще десять отримали поранення, серед них 10-річна дитина.
Рятувальники показали кадри з місця події, демонструючи наслідки ударів та ліквідацію пожеж.
Масована атака на Чернігівщині: у Новгороді-Сіверському зафіксовано близько 20 ударів "Шахедів", є загиблі21.10.25, 16:44 • 1772 перегляди