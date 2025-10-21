$41.760.03
"Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник "харківської весни" з проросійськими настроями
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
Масована атака на Чернігівщині: у Новгороді-Сіверському зафіксовано близько 20 ударів "Шахедів", є загиблі

Київ • УНН

21 жовтня російські війська атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині 20 дронами-камікадзе "Шахед". Внаслідок обстрілу загинули четверо мирних жителів, серед них 10-річна дитина, ще четверо отримали поранення.

21 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Новгород-Сіверський у Чернігівській області, випустивши щонайменше два десятки дронів-камікадзе типу "Шахед". Унаслідок обстрілів загинули четверо мирних жителів, ще четверо – отримали поранення, серед них 10-річна дитина. Про це повідомив очільник РВА та правоохоронці, пише УНН.

Деталі

Як повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, удари тривали протягом дня, і він закликав мешканців залишатися в укриттях. 

Близько 20 БпЛА були запущені з російського полігону Навля на низьких висотах.

Росіяни здійснюють масований обстріл Новгород-Сіверського. Вже близько двадцяти ударів "Шахедами"! 

– написав посадовець у Facebook.

Начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Іван Іщенко підтвердив "Суспільному" інформацію про жертви, зазначивши, що серед загиблих вже четверо людей, є поранені, серед них 10-річна дитина.

Рятувальні служби продовжують працювати на місцях ударів. За попередніми даними, пошкоджено кілька житлових будинків, господарські споруди та об’єкти інфраструктури.

Степан Гафтко

