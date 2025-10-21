Масована атака на Чернігівщині: у Новгороді-Сіверському зафіксовано близько 20 ударів "Шахедів", є загиблі
Київ • УНН
21 жовтня російські війська атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині 20 дронами-камікадзе "Шахед". Внаслідок обстрілу загинули четверо мирних жителів, серед них 10-річна дитина, ще четверо отримали поранення.
Деталі
Як повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, удари тривали протягом дня, і він закликав мешканців залишатися в укриттях.
Близько 20 БпЛА були запущені з російського полігону Навля на низьких висотах.
Росіяни здійснюють масований обстріл Новгород-Сіверського. Вже близько двадцяти ударів "Шахедами"!
Начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Іван Іщенко підтвердив "Суспільному" інформацію про жертви, зазначивши, що серед загиблих вже четверо людей, є поранені, серед них 10-річна дитина.
Рятувальні служби продовжують працювати на місцях ударів. За попередніми даними, пошкоджено кілька житлових будинків, господарські споруди та об’єкти інфраструктури.
