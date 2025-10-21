Массированная атака на Черниговщине: в Новгороде-Северском зафиксировано около 20 ударов "Шахедов", есть погибшие
Киев • УНН
21 октября российские войска атаковали Новгород-Северский на Черниговщине 20 дронами-камикадзе "Шахед". В результате обстрела погибли четверо мирных жителей, среди них 10-летний ребенок, еще четверо получили ранения.
Подробности
Как сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, удары продолжались в течение дня, и он призвал жителей оставаться в укрытиях.
Около 20 БПЛА были запущены с российского полигона Навля на низких высотах.
Россияне совершают массированный обстрел Новгород-Северского. Уже около двадцати ударов "Шахедами"!
Начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Иван Ищенко подтвердил "Суспільному" информацию о жертвах, отметив, что среди погибших уже четыре человека, есть раненые, среди них 10-летний ребенок.
Спасательные службы продолжают работать на местах ударов. По предварительным данным, повреждены несколько жилых домов, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.
