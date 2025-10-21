Массированная атака на Черниговщине: в Новгороде-Северском зафиксировано около 20 ударов "Шахедов", есть погибшие

$41.760.03
48.660.10
ukenru
14:07 • 3612 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 11303 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57 • 10709 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 15162 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 19143 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 20420 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 19728 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 18795 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53 • 17122 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
21 октября, 07:32 • 15366 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0.7м/с
69%
750мм
Популярные новости
рф ночью атаковала Украину баллистикой, 58 из 98 вражеских дронов обезврежены21 октября, 05:40 • 12298 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 30679 просмотра
Атака РФ на критическую инфраструктуру Черкасской области: есть повреждения, жертв нет21 октября, 06:26 • 6906 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 31084 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 11522 просмотра
публикации
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto13:53 • 11295 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 31279 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 35090 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 42406 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 99482 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Владимир Зеленский
Блогеры
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Киевская область
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 11687 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 30869 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 24713 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 80946 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 75473 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Грибы
Золото

Массированная атака на Черниговщине: в Новгороде-Северском зафиксировано около 20 ударов "Шахедов", есть погибшие

Киев • УНН

 • 790 просмотра

21 октября российские войска атаковали Новгород-Северский на Черниговщине 20 дронами-камикадзе "Шахед". В результате обстрела погибли четверо мирных жителей, среди них 10-летний ребенок, еще четверо получили ранения.

Массированная атака на Черниговщине: в Новгороде-Северском зафиксировано около 20 ударов "Шахедов", есть погибшие

21 октября российские войска совершили массированную атаку на Новгород-Северский в Черниговской области, выпустив по меньшей мере два десятка дронов-камикадзе типа "Шахед". В результате обстрелов погибли четверо мирных жителей, еще четверо – получили ранения, среди них 10-летний ребенок. Об этом сообщил глава РВА и правоохранители, пишет УНН.

Подробности

Как сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, удары продолжались в течение дня, и он призвал жителей оставаться в укрытиях. 

Около 20 БПЛА были запущены с российского полигона Навля на низких высотах.

Россияне совершают массированный обстрел Новгород-Северского. Уже около двадцати ударов "Шахедами"! 

– написал чиновник в Facebook.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Иван Ищенко подтвердил "Суспільному" информацию о жертвах, отметив, что среди погибших уже четыре человека, есть раненые, среди них 10-летний ребенок.

Спасательные службы продолжают работать на местах ударов. По предварительным данным, повреждены несколько жилых домов, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света21.10.25, 10:32 • 15366 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Национальная полиция Украины
Черниговская область
Шахед-136
Новгород-Северский