В Сумах вражеский беспилотник попал в дорогу: есть раненые и повреждения

В Сумах сегодня днем зафиксировано попадание вражеского беспилотника типа "Италмас", что привело к повреждению гражданской инфраструктуры и автомобилей, а также травмированию девяти человек. Об этом сообщили в ОВА и и.о. городского головы Артем Кобзарь, пишет УНН.

Подробности

По сообщению и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря, около 16:30 в городе вражеский ударный беспилотник типа "Италмас" прицельно попал в дорожное покрытие на перекрестке. В результате атаки повреждено более десяти автомобилей, а в многоквартирных домах выбиты окна.

В результате удара пострадали девять человек, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают все необходимые экстренные службы, а завтра в 9:00 начнет работу мобильный штаб для оказания помощи всем пострадавшим.

Сумская областная военная администрация подтвердила факт прицельного удара по гражданской инфраструктуре и призвала жителей быть осторожными, напоминая о возможности повторных атак. Гражданам советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Массированная атака на Черниговщине: в Новгороде-Северском зафиксировано около 20 ударов "Шахедов", есть погибшие