14:07 • 4492 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 12441 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57 • 11225 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 15634 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 19545 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 20561 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 19852 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55 • 18851 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53 • 17168 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
21 октября, 07:32 • 15404 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
В Сумах вражеский беспилотник попал в дорогу: есть раненые и повреждения

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Сегодня днем в Сумах вражеский беспилотник типа "Италмас" попал в дорожное покрытие, повредив гражданскую инфраструктуру и автомобили. Девять человек получили травмы, им оказывается медицинская помощь.

В Сумах вражеский беспилотник попал в дорогу: есть раненые и повреждения

В Сумах сегодня днем зафиксировано попадание вражеского беспилотника типа "Италмас", что привело к повреждению гражданской инфраструктуры и автомобилей, а также травмированию девяти человек. Об этом сообщили в ОВА и и.о. городского головы Артем Кобзарь, пишет УНН.

Подробности

По сообщению и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря, около 16:30 в городе вражеский ударный беспилотник типа "Италмас" прицельно попал в дорожное покрытие на перекрестке. В результате атаки повреждено более десяти автомобилей, а в многоквартирных домах выбиты окна.

В результате удара пострадали девять человек, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают все необходимые экстренные службы, а завтра в 9:00 начнет работу мобильный штаб для оказания помощи всем пострадавшим.

Сумская областная военная администрация подтвердила факт прицельного удара по гражданской инфраструктуре и призвала жителей быть осторожными, напоминая о возможности повторных атак. Гражданам советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Массированная атака на Черниговщине: в Новгороде-Северском зафиксировано около 20 ударов "Шахедов", есть погибшие21.10.25, 16:44 • 878 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Черниговская область
Шахед-136
Новгород-Северский
Сумы