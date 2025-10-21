У Сумах ворожий безпілотник влучив у дорогу: є поранені та пошкодження
Київ • УНН
Сьогодні вдень у Сумах ворожий безпілотник типу "Італмас" влучив у дорожнє покриття, пошкодивши цивільну інфраструктуру та автомобілі. Дев'ять осіб отримали травми, їм надається медична допомога.
У Сумах сьогодні вдень зафіксовано влучання ворожого безпілотника типу "Італмас", що спричинило пошкодження цивільної інфраструктури та автомобілів, а також травмування дев’яти людей. Про це повідомили в ОВА та в.о. міського голови Артем Кобзар, пише УНН.
Деталі
За повідомленням в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря, близько 16:30 у місті ворожий ударний безпілотник типу "Італмас" прицільно влучив у дорожнє покриття на перехресті. Внаслідок атаки пошкоджено понад десять автомобілів, а в багатоквартирних будинках вибито вікна.
Внаслідок удару постраждали дев’ять людей, їм надається необхідна медична допомога. На місці події працюють усі необхідні екстрені служби, а завтра о 9:00 розпочне роботу мобільний штаб для надання допомоги всім постраждалим.
Сумська обласна військова адміністрація підтвердила факт прицільного удару по цивільній інфраструктурі та закликала мешканців бути обережними, нагадуючи про можливість повторних атак. Громадянам радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.
